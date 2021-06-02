В Красноярске меняется схема движения возле автовокзала на Взлетке. Карта предоставлена администрацией Красноярска

В Красноярске меняется схема движения возле междугородного автовокзала на Взлетке. Новая схема начнет действовать в ночь с 3 на 4 июня. Всех водителей просят быть внимательными. А пассажирам общественного транспорта нужно принять к сведению новые остановочные пункты.

Весь транспорт, которые едет со стороны центра по улице Аэровокзальной, теперь будет поворачивать на Березина и только потом – на Взлетную. А участок перед зданием старого аэровокзала станет пешеходной зоной.

В обратном направлении автомобили будут ехать по проезду в районе здания Аэровокзальная, 16 с выездом на. Березина и Аэровокзальную. Со стороны Партизана Железняка автобусы будут двигаться по схеме: Аэровокзальная – Березина – Взлетная и далее по своим схемам. В направлении центра города: Взлетная – проезд вдоль гостиницы «Пилот» - Березина – Аэровокзальная и далее по своим схемам.

На участке уже проведено все необходимое благоустройство. Оборудованы новые остановочные пункты:

- в направлении Партизана Железняка городской транспорт будет останавливаться в районе дома № 16 по улице Аэровокзальной;

- в направлении Взлетной остановка будет расположена в районе дома № 9 по Аэровокзальной.

Также для обеспечения безопасности предусмотрены правоповоротный шлюз при повороте с Березина на Взлетную и переходно-скоростная полоса с Взлетной на Весны.