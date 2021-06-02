Видео сброса воды на Красноярской ГЭС 2 июня 2021 поразило красноярцев Фото: Мария ЛЕНЦ

2 июня в Красноярске состоялся масштабный сброс воды в акваторию Енисея. Мы уже показывали фото этого грандиозного события. Публикуем видео сброса воды на Красноярской ГЭС 2 июня 2021. Мэрия же опубликовала зону возможных подтоплений.

Сейчас Красноярску грозит серьезное наводнение. Уже подтоплены отдаленные береговые участки в поселках Лалетино и Удачном. Также под водой оказалась набережная Енисея.

Спада воды не ожидается. И даже больше, Красноярской ГЭС из-за таяния снегов приходится сбрасывать все больше воды. Выглядит это невероятно масштабно.

В мэрии Красноярска сообщают, что уровень воды в Енисее 1 июня составлял 363 сантиметра. Критическая отметка – 390 сантиметров. Несмотря на все надежды, в городе готовятся к худшему сценарию. Уже введен режим готовности к ЧС.

Сбросы воды же на Красноярской ГЭС будут осуществляться до 4 июня. Каждый день они будут повышаться. С 600+50 кубометров в секунду до 7000+50 кубометров в секунду.

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