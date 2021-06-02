Фото сброса воды на Красноярской ГЭС 2 июня 2021: подборка лучших снимков Фото: Мария ЛЕНЦ

2 июня в Красноярске был объявлен режим угрозы ЧС из-за паводков. В связи с этим специалисты форсировали работу главного местного гидроузла, а городская администрация составила карту возможных подтоплений. «КП-Красноярск» публикует фото сброса воды на Красноярской ГЭС 2 июня 2021.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Сброс воды начался в 14:00 часов. На 2 июня мощность сброса воды на Красноярской ГЭС составит 6000+50 кубометров в секунду. Фотокорреспондент «КП-Красноярск» Мария Ленц побывала на месте события.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Следующий сброс запланирован на 3 июня. Он ожидается еще масштабнее сегодняшнего. На Красноярской ГЭС планируют выбросить в Енисей уже 6500+50 кубометров воды в секунду.

Самый же крупный сброс будет 4 июня. В Енисей попадет уже 7000+50 кубометров в секунду.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Добавим, что паводковая ситуация в Красноярске на сегодняшний день очень тяжелая. На 1 июня уровень воды в Енисее составлял 363 сантиметра. До критического уровня оставалось 27 сантиметров. Специалисты предрекают Красноярску сильнейшее наводнение за 100 лет.

Единый телефон вызова экстренных оперативных служб – 112. ЕДДС города Красноярска - 211-70-05.

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