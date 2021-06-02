В Красноярске утром полностью выгорел автобус 50-го маршрута. Фото: Олеся Кузнецова

Утро 2 июня в Красноярске началось с ЧП: на улице Белинского, при подъеме к Медицинскому университету загорелся автобус 50-го маршрута. По предварительным данным произошло возгорание в моторном отсеке, сработала система пожаротушения. Водитель пытался погасить огонь огнетушителем. Однако справиться своими силами ему не удалось: сгорело все, что только могло сгореть. Вызвали пожарных, но спасать, по сути, было уже нечего, они локализовали пожар и на то, чтобы его полностью погасить, ушло полчаса.

Водитель автобуса. Фото: Олеся Кузнецова

- Я заметил дым, сразу же остановился и выпустил людей, - рассказывает «Комсомольской правде»-Красноярск шокированный водитель Амир. – Не помню, сколько горел автобус. Пока я огнетушителем пытался огонь потушить, пассажиры некоторые мне пытались помощь. Остальные все вышли, они сами стали звонить и вызвали пожарных.

Помех для движения транспорта не было. Фото: Олеся Кузнецова

По словам представителя департамента транспорта, система пожаротушения сработала. Но, видимо, своих сил не хватило.

- Автобус горит очень быстро – 7 минут и все. Кондуктор и водитель сработали, как положено, по инструкции. Никаких там «довезу до остановки и высажу». Сразу же остановились, открыли все двери. Пассажиры вышли, их было 40 – 45 человек. Кстати, никакой паники – все люди действовали грамотно. Никто не пострадал.

Клубы черного дыма были видны издалека. Фото: Олеся Кузнецова

На место прибыли представители департамента транспорта, перевозчик. Уже подготовлены письма к перевозчикам провести проверку всех систем пожаротушения в транспортных средствах.

Очевидцы рассказали «Комсомолке», что клубы черного дыма были видны издалека. «Там реально жесть! Клубы серого дыма, вонь, автобус выгорел весь. Но «скорой» не было».

В салоне выгорело все, что могло гореть. Фото: Олеся Кузнецова

Никто из пассажиров не пострадал. Фото: Олеся Кузнецова

Водитель рассказал подробности происшествия госавтоинспекторам Фото: Мария ЛЕНЦ

Огонь распространялся так быстро, что воспользоваться огнетушителями просто не успели Фото: Мария ЛЕНЦ

Водитель действовал по инструкции, подтвердили в департаменте транспорта Фото: Мария ЛЕНЦ

Это было водительское место Фото: Мария ЛЕНЦ