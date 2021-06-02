Как будут ездить автобусы в выходные на проспекте Мира в Красноярске 2021
Фото: Мария ЛЕНЦ
Уже на грядущих выходных на главной улице Красноярска стартует проект «В центре Мира». С вечера 4 июня по вечер 6 июня она будет освобождена от транспорта и открыта для пешеходов. Мэрия уже опубликовала программу мероприятий и показала схему перекрытия. Рассказываем, как будут ездить автобусы в выходные на проспекте Мира в Красноярске 2021.
Пешеходными станут три квартала проспекта Мира – от Перенсона до Обороны. Единственным участком, открытым для проезда, станет улица Диктатуры Пролетариата.
Фото: Мария ЛЕНЦ
С 18:30 часов 4 июня по 23:00 часов 6 июня стоянка транспорта будет запрещена следующих участках:
- по Мира – от Перенсона до обороны;
- по Диктатуры Пролетариата – от Ленина до Мира;
- вдоль Краевой научной библиотеки – от Мира до Маркса;
- по Кирова – от Ленина до Кирова, 23.
Схему перекрытия движения на проспекте Мира можно посмотреть здесь.
Естественно, что одновременно с перекрытием проезжей части, будет изменена и схема движения автобусов на проспекте Мира:
Схема: мэрия Красноярска
Так, автобусы №№3, 36, 37, 55 и 56 в сторону ЖД-вокзала при выезде с Коммунального моста будут ехать по Маркса, с поворотом на Сурикова, с выездом на Ленина, после чего по привычным схемам движения.
Автобусы №12 и 85 поедут по Ленина. Маршрут №64 пойдут по Марковского, затем по Вейнбаума с выездом на Ленина.
В обратную сторону:
Маршруты №№3, 12, 36 и 85, будут поворачивать с Мира на Горького и выезжать на Карла Маркса, а затем по привычным схемам.
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