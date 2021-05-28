Что изменится в Красноярском крае с 1 июня 2021 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Первый месяц лета не обещает быть богатым на масштабные события. Однако ряд изменений и нововведений все же ожидается. Какие-то обрадуют жителей Красноярска и края, какие-то нет. Рассказываем, что изменится в Красноярском крае с 1 июня 2021 года.

Дополнительные выплаты детям войны в Красноярском крае

Фото: Мария ЛЕНЦ

Да, дети войны с 1 июня начнут получать дополнительную выплату, предложенную губернатором Александром Уссом. На эту меру поддержки выделено около 485 миллионов рублей. Эти деньги распределят на 99 тысяч жителей края, которые подходят под категорию «детей воны».

Выплату получат все красноярцы, пережившие Великую Отечественную войну в детском возрасте, то есть не достигли совершеннолетия до 3 сентября 1945 года. (подробнее)

Отключения горячей и холодной воды в Красноярске

Традиционные неприятности летнего периода. Первые отключения начались еще в мае. Без горячей воды чуть больше недели прожили жители Ленинского, Кировского и части Советского районов. Следующие на очереди в самом начале июня – жители Мясокомбината, а затем – Покровского, Северного, Ястынской и Взлетки.

Холодной же воды в июне на пару дней лишатся жители правобережья – части Красраба, а также поселков Водников и Первомайского. (подробнее)

Начало сезона круизов по Енисею на теплоходе в Красноярском крае

В Красноярском крае открывается летний сезон навигации по Енисею. Первые прогулочные рейсы заработали уже в мае, но разгар начнется именно с первого летнего месяца. Именно в июне также стартуют самые дорогие экскурсии – на теплоходе «Максим Горький». За одно такое путешествие до Северного Ледовитого океана придется отдать от 530 тысяч рублей. (подробнее)

Проспект Мира в Красноярске станет пешеходным

Фото: Мария ЛЕНЦ

Уже в июне каждые выходные проспект Мира в Красноярске начнут перекрывать. Проект «В центре Мира» стартует уже 5 июня. В эти дни на главной улице Красноярска жителей и гостей города ждет культурная программа. Главное – чтобы погода не подвела. (подробнее)

Ремонт теплосетей в Красноярске и перекрытие дорог

Перекрывать будут практически весь город. Не сразу, а поэтапно. Энергетики всерьез взялись за ремонт теплосетей. Это необходимо, чтобы избежать коммунальных аварий зимой. А начало 2021 года было богатым на разного рода прорывы труб. (подробнее)

Отмена карнавала на 1 июня в Красноярске

Традиционного карнавала на День защиты детей в Красноярске не будет. Всему виной ковидные ограничения. Организаторы праздника сообщают, что даже не думали о проведении праздника «из здравого смысла». Каких-либо альтернатив торжественному карнавалу также не придумали. (подробнее)

Фото: Мария ЛЕНЦ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: новые автомобильные штрафы

Уже с 1 июня красноярских автомобилистов начнут штрафовать за использование шин не по сезону. То есть, если вы попадетесь летом на зимних шинах, а зимой на летних – вам придется ответить рублем – 500 рублей.

Кроме того, будет запрещено ездить на автомобиле, ремни безопасности которого повреждены или отсутствуют.

Водители, установившие газовое оборудование, будут обязаны иметь паспорт завода изготовителя баллона.

Если производитель предусмотрел на автомобиле систему ГЛОНАСС или спутниковую навигацию, а водитель её снял, его также ждет штраф.