Какие дороги перекроют из-за ремонта теплосетей летом в Красноярске 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске закончился отопительный сезон. Это значит, что теперь энергетикам придется не только проверять, но и чинить теплосети. Следовательно, без дорожных перекрытий не обойдется. Рассказываем, какие дороги перекроют из-за ремонта теплосетей летом в Красноярске 2021.

Где будет проходить ремонт сетей летом в Красноярске 2021

Уже завершены два ремонта сетей в Свердловском районе. Сейчас на законченных участках восстанавливается благоустройство. Также подходят к концу работы в районе 20-й больницы. Там строители положили новый асфальт и высадили газон.

Так, началась работа на одном из самых крупных участков – у Предмостной площади. Возле дома на Красрабе, 187 обновят более 400 метров теплотрассы. От этого участка зависит теплоснабжение 199 домов, вместе с медицинскими и образовательными учреждениями.

Схема: СГК

Ознакомиться с ходом работ более подробно можно пройдя по ссылке на сайте СГК.

- Красным цветом выделены участки, где идет замена сетей;

- Оранжевым – участки, где восстанавливается благоустройство;

- Зеленым – полностью завершенные объекты;

- Синим – участки, стоящие в плане.

Где перекроют дороги из-за ремонта сетей летом в Красноярске 2021

- В этом году только на одном Красноярском рабочем мы заменим трубопроводы на пяти участках общей длиной в 4,4 километра. Будем работать во всех районах города, при этом сохраняя горячее водоснабжение жителей.

К сожалению, такие объемы невозможны без ограничений дорожного движения. Самые крупные из них планируем на улицах Матросова, Спандаряна, Сурикова, Ленина и на въезде на проспект Свободный с улицы Железнодорожников, - передает директор теплотранспортного подразделения СГК в Красноярске.

Когда завершатся работы по ремонту сетей в Красноярске 2021

Завершить все работы энергетики планируют в середине сентября. За это время рабочие отремонтируют более 60 км трубопроводов. К июлю планируется СГК приступят к обновлению 40 участков. Кроме того, энергетики планируют построить 5 новых центральных тепловых пунктов и обновить один старый.

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