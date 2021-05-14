Отключение горячей воды в Красноярске 2021: график, районы, сроки Фото: Мария ЛЕНЦ

В город приходит весеннее тепло. Вместе с повышением температур энергетики отключают отопление, а за ним наступает сезон плановых испытаний теплосетей. Рассказываем, по какому графику будет идти отключение горячей воды в Красноярске 2021.

Когда и где отключат горячую воду в Красноярске?

Сезон отключений воды стартует уже в понедельник – 17 мая. Первыми под отключения попадут тепловые сети от Красноярской ТЭЦ-1 СГК.

Фото: ИВАНОВА Диана

Так, с 9:00 часов 17 мая по 9:00 часов 26 мая горячей воды не будет в Ленинском, Кировском, части Советского районов (район Краснодарской, Авиаторов, Партизана Железняка), а также в Березовке. Список адресов можно посмотреть здесь.

За 9 дней специалисты осмотрят и проверят 597 километров трубопровода. Обнаруженные неполадки будут исправляться сразу же.

График отключения горячей воды

График: СГК

ТЭЦ-1 (Ленинский, Кировский, часть Советского района) – с 17 по 26 мая 2021;

ТЭЦ-2( Свердловский, Центральный, Железнодорожный, часть Октябрьского района (до ул. Тотмина) – с 5 по 14 июля 2021;

ТЭЦ-3 (Центральный (мкрн. Покровский), Советский (кроме Зеленой Рощи и Солнечного), - с 15 по 24 июля;

Отдельная часть ТЭЦ-3 (Зеленая Роща)- с 20 по 26 июля;

Котельная РТК (Солнечный) – с 26 июля по 3 августа;

Котельная №10 (часть Калинина и Маерчака) - с 5 по 14 июля;

Котельная №4-5 – часть Октябрьского района (Северо-Западный, Ботанический, Мясокомбинат) – с 30 июля по 5 августа.

Более подробно со списком и интерактивной картой отключений можно ознакомиться здесь.

Зачем в летом отключат горячую воду?

В СГК поясняют, что отключение горячей воды необходимо для поиска слабых мест на теплосетях и для замены изношенных участков. Кроме того, в этот время энергетики проводят ремонт оборудования, который невозможен без отключения воды. Основное время занимает проверка трубопроводов.

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Решение было принято исходя из долгосрочного прогноза погоды. Напомним, что за основу берется среднесуточная температура: в течение 5 суток она не должна составлять меньше плюс 8 градусов. (подробнее)