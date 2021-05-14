Будет ли карнавал в День защиты детей 1 июня в Красноярске 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске прошли майские праздники. Практически все мероприятия прошли без участия зрителей. Проведение массовых мероприятий было запрещено из-за эпидемиологической обстановки. Рассказываем, будет ли карнавал в День защиты детей 1 июня в Красноярске 2021?

Как сообщает телеканал «ТВК», традиционного карнавала на День защиты детей не будет в текущем году. Мероприятие отменили сами организаторы – «Город детства». Причиной послужили коронавирусные ограничения.

Организаторы сообщили, что не даже не запрашивали разрешение у мэрии Красноярска:

- Мы даже не запрашивали у мэрии, полагая из здравого смысла, что, лучше не делать карнавал в этом году. Даже если бы мы все-таки делали, то мэрия могла бы разумно и законно его запретит, - сообщают журналисты со ссылкой на «Город детства».

Будет ли какая-либо альтернатива карнавалу – неизвестно. Это вопрос будет обсуждаться. Какой-либо информации о программе мероприятия в праздник на сегодняшний день нет.

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