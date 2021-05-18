Отключение холодной воды в Красноярске 2021: график, сроки, районы Фото: Мария ЛЕНЦ

В городе начался летний коммунальный сезон. Уже начались отключения горячей воды и отопления, а вскоре красноярцам придется перетерпеть и временное отсутствие холодной воды. Рассказываем, как будет проходить отключение холодной воды в Красноярске 2021.

Мэрия Красноярска и «КрасКом» уже согласовали график отключения холодного водоснабжения. Вскоре в краевом центре начнется подготовка к новому отопительному сезону. Первое отключение в Красноярске намечено уже на 28 мая.

График отключения холодной воды в Красноярске 2021

Остров Посадный – Центральный и часть Железнодорожного района (от центра до ЖД) – 28 мая 23:00 до 30 мая 23:00;

Остров Отдыха – Свердловский и часть Кировского районов ( Красраб до Затонской, микрорайона Первомайский и Водники) – 18 июня 23:00 до 20 июня 23:00;

Остров Нижне-Атамановский – Ленинский и часть Кировского районов, коттеджи на Побежимова и Вавилова, Березовка – 2 июля 23:00 до 4 июля 23:00;

Остров Татышев – Советский район (кроме Подзолкова, Дудинской, нечетной стороны Спандаряна, Партизана Железняка, 4а-8а; Соревнований, 20), Бадалык и Сухая Балка и часть Центрального района (ул. 3-я Полярная; нечетная сторона ул. Шахтеров, 17–61; ул. Полярная, 4–17; ул. Березина, 11–17 и 80–82; ул. Туруханская, 14–24 и 39–57; ул. Мартынова, 6 и 6, стр. 2) – 30 июля 23:00 до 1 августа 23:00;

Остров Казачий «Гремячий Лог» – Октябрьский район, Железнодрожный район (до ЖД, улицы Озерная, Северо-Енисейская, Маерчака и Калинина), п. СВЭМ, Афганцев, Солонцы и Новалэнд – 13 августа 23:00 до 15 августа 23:00.

Фото: КрасКом

Более подробную информацию об отключениях можно посмотреть здесь.

Зачем необходимо отключение холодной воды в Красноярске

В «КрасКоме» сообщают, что все дело в ремонте оборудования. В компании сообщают, что в минувшем году на подъем и доставку воды было потрачено более 100 миллионов кВт*час электроэнергии. И провести такой ремонт возможно лишь обесточив высоковольтное оборудование.

Кроме того, рабочие заменят фильтры в резервуарах водозаборов, отремонтируют хлораторные станции.

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