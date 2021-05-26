Круизы и прогулки на теплоходе по Енисею в Красноярске 2021: цены, расписание, маршруты Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске открывается сезон пассажирской навигации. Это значит, что любой желающий при наличии времени и средств может побаловать себя путешествием по величайшей реке Сибири. На выбор предлагается множество маршрутов и форматов, остается лишь купить билет. Рассказываем, какие круизы и прогулки по Енисею на теплоходе в Красноярске 2021 будут действовать летом.

Короткие прогулки на теплоходе по Енисею в Красноярске 2021

Туроператор «Сибирь для людей» предлагает экскурсию на теплоходе «Юнга». Программа начнет действовать с июня текущего года. Судно будет ходить несколько раз в день. Длительность – 1-3 часа. Трехчасовой маршрут идет до Овсянки.

Уточнить информацию можно по телефонам: 202-77-69; 8 902 982 2418

Компания «Калейдоскоп путешествий» организует речные туры по Енисею с 20 июня до 4 сентября. Возить красноярцев будут теплоходы «Александр Матросов» и «Валерий Чкалов».

Фото: Мария ЛЕНЦ

На борту туристов ожидает не только экскурсионная, но и развлекательная программы. Кроме того, есть тематический рейс, посвященный европейской кухне.

Стоимость:

«Александр Матросов» и «Валерий Чкалов» - 2-2,6 тысяч рублей. Длительность 5 часов. Тематическая экскурсия – от 3,3 тысяч рублей.

Дополнительная информация на сайте или по телефону: 259-10-19

Прогулки по Енисею на теплоходе «Куприян» проводятся до Овсянки, Гремячего лога или острова Сосновый. Расписание меняется еженедельно. Следить лучше на сайте. Всех гостей ждет развлекательная программа.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Уточнить подробности можно по телефону: 245-88-66.

Длительные экскурсии на теплоходе по Енисею в Красноярске 2021

Сразу три туроператора взялись за организацию 8-дневного путешествия по Енисею. Масштабная экскурсия на «В. Чкалове» обойдется в 110 тысяч рублей на человека.

Маршрут: Дивногорск («Царь-Рыба» и ГЭС), Енисейск, Ярцево, Галанино, Туруханск, Игарка, Дудинка, Норильск. А также плато Путорана и озера Лама.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Узнать подробности можно на сайтах организаторов: «Саянское кольцо», «Полония» и «Калейдоскоп путешествий».

Еще больше роскошный тур предлагает федеральный туроператор «Водоход». Речь идет об особом премиальном круизе «Енисейская экспедиция» на пятизвездочном теплоходе «Максим Горький».

Продолжительность туров составит 11-12 дней – от Красноярска до Дудинки. Они станут доступны с 6 июня. Стоимость – от 506 300 тысяч рублей с человека.

Также есть сокращенный формат от Красноярска до Енисейска и обратно. Здесь цены несколько демократичнее – от 55 тысяч рублей.

Более подробную информацию можно узнать на сайте или по телефону 200-91-50.

Однако по маршруту «Енисейской экспедиции» можно пройти за меньшую цену. Достаточно приобрести обычный пассажирский билет и теплоходы «Александр Матросов» и «Валерий Чкалов» будут к вашим услугам.

Стоимость билетов варьируется от 12 до 25 тысяч рублей в зависимости от класса. Узнать подробную информацию можно по ссылке.