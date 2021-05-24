Когда и как перекроют проспект Мира в Красноярске 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

Совсем скоро главная улица краевого центра станет пешеходной. Мэрия уже утвердила проект «В центре Мира». Рассказываем, когда и как перекроют проспект Мира в Красноярске 2021. Ранее мы уже публиковали схему перекрытия.

Когда перекроют проспект Мира в Красноярске 2021

Вальяжно гулять по совершенно свободному проспекту Мира красноярцы начнут уже на первых июньских выходных. Так, по сообщению мэрии Красноярска проект «В центре Мира» стартует уже 4 июня в 21:00 часов. В это время часть проспекта станет пешеходной. Снимут перекрытие в 23:00 часов 6 июня.

Фото: Мэрия Красноярск

Какие участки проспекта Мира будут перекрыты в Красноярске 2021

С 18:30 часов 4 июня перекроют движение и запретят остановку транспорта на следующих участках:

- по Мира – от Перенсона до Обороны;

- по Диктатуры Пролетариата – от Мира до Ленина;

- вдоль здания Краевой научной библиотеки – от Мира до Карла Маркса;

- по Кирова – от Ленина до здания на Кирова, 23.

С 21:00 часов 4 июня перекроют движение и запретят остановку транспорта на следующих участках:

- по Мира – от Перенсона, 85 по Мира; от Мира, 87 до Мира, 93;

- по Кирова – от Кирова, 23 до Карла Маркса.

Что ждет красноярцев на пешеходном проспекте Мира в Красноярске 2021

Культурная программа начнется в полдень субботы, 5 июня. Списка конкретных мероприятий нет, но в городской администрации уверяют, что красноярцы должны оценить старания. Кроме того, каждые выходные гостей проспекта Мира будут ждать новая событийная программа.

Как изменится схема движения автобусов во время перекрытия проспекта Мира в Красноярске 2021

Здесь сюрпризов не ожидается. Все автобусы, двигающиеся по Мира в обычное время перейдут на соседние улицы – Ленина на запад и Маркса – на восток.

Список автобусов: №№ 3,12, 36, 37, 55, 56, 64 и 85.

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Но при этом в пресс-службе добавляют, что программа мероприятий на каждые выходные будет разной. Все локации будут закрываться в 22:00, соблюдая закон о тишине. (подробнее)

Проспект Мира в Красноярске впервые станет пешеходным на все выходные

В Красноярске впервые перекроют проспект Мира на все выходные. В пресс-службе мэрии объявили дату перехода улицы «во власть» горожан. Для автомобилистов и общественного транспорта проспект Мира перестанет быть доступным с 4 по 6 июня. (подробнее)