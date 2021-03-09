Завершились поиски пропавших в Приисковом троих туристов

В Приисковом уже не первый раз пропадают туристы на снегоходах Фото: Надежда ИЛЬЧЕНКО

Трое туристов из Хакасии, пропавших накануне ночью в районе поселка Приисковый, найдены живыми. Об этом «КП»-Красноярск сообщил собственный источник, находящийся на месте пропажи мужчин.

Официального подтверждения об остановке поисков пока не поступало, но в МЧС рассказали, что, судя по оперативной информации, снегоходчики нашлись. В каком состоянии найденные, есть ли у них травмы и нужна ли им срочная медицинская помощь – пока неизвестно. Также как нет данных, насколько далеко туристы уехали и почему не смогли вернуться обратно.

Известно, что туристы отправились в путешествие 8 марта. К вечеру они не появились в гостинице, где проживали, а ночью её владелец заявил о пропаже постояльцев. Утром 9 марта на место происшествия выдвинулась группа Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России. Были организованы поиски, привлечены добровольцы.

Поиски осложнены погодными условиями – спасатели не могут использовать вертолёт для разыскивания туристов с высоты. В Хакасии объявлен штормовой режим, порывы ветров в месте пропажи достигают 30 метров в секунду.

Судя по тому, что в такую погоду снегоходчики смогли продержаться всю ночь, они экипированы довольно серьезно.

Напомним, что эта далеко не первая пропажа туристов в Приисковом. Громкая и трагическая история произошла в ноябре 2018 в Хакасии: тогда спасатели разыскивали 3-х мужчин и одну девушку, которые отправились путешествовать на снегоходах, но в назначенное время не вернулись в гостиницу. Об их пропаже заявил мужчина, сдававший им жилье. Спустя 3 недели активных поисков были найдены только снегоходы и укрытие, где туристы пережидали бурю. Тела пропавших были найдены только в конце мая, когда поиски вновь возобновили.

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