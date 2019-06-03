Почти дошли до перевала: тело Марии Бескостной и Александра Заболоцкого нашли у вершины горы Арарат в Приисковом

Развязка драматической истории. Там, где почти не рассчитывали: практически на вершине горы Арарат в Приисковом днем в понедельник, 3 июня, спасатели обнаружили тело третьего из пропавших в ноябре прошлого года туристов. Это 36-летняя Мария Бескостная. А еще спустя час, практически рядом, и Александра Заболоцкого.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/712521" frameborder="0"></iframe> Южный склон горы Арарат.

Поисковая группа сейчас еще на горе, там почти нет связи, - в поселок ребята вернутся только к вечеру, если не ночью. Но некоторые подробности нам уже передали. Также мы располагаем пока от руки нарисованной схемой, где обнаружили тела.

Объявление, которые распространяли родственники и друзья потерявшихся туристов

Напомним, 24 ноября прошлого года Александр Заболоцкий, Мария Бескостная, Артем Сергеев и Дмитрий Егоров, несмотря на штормовое предупреждение, уехали кататься на снегоходах. Они попали в пургу и пропали. Через 4 дня спасатели нашли убежище, которое построили туристы, и брошенные снегоходы, но самих людей – нет. Поиски прекратили в декабре 2018 и возобновили только весной этого года (в них принимает участие корреспондент «Комсомолки»).

Тела хищники не тронули

Тело Александра Заболоцкого обнаружили около 15 часов в понедельник, Марии – часом раньше, они были совсем рядом, в двух метрах (это предварительные данные) друг от друга. Поисковая операция завершена, теперь остается дождаться следственную группу.

В поисках участвовали кинологи с собакамиФото: Ася ЖУКОВА

(Следователь с экспертом выезжает из районного центра в Приисковый (это примерно два часа по грунтовой дороге на машине СК), на болотоходе их поднимут к подножию Большого Арарата, потом пешком вверх – к месту, где обнаружили тела, это километра полтора вверх по склону). После того, как следственные действия закончатся, тела спустят вниз на акьях (носилках).

Спасатели передвигаются по склонам на вездеходеФото: Ася ЖУКОВА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/712568" frameborder="0"></iframe> Ремонт техники.

В этот раз тела нашли по светлому времени суток, что хоть немного облегчит работу следователей и спасателей. В прошлый раз, когда обнаружили погибшего Дмитрия Егорова, было уже восемь вечера, тело выносили, подсвечивая дорогу фонариками. И болотоход сейчас на ходу, - если бы он сломался, как неделю назад, пришлось бы шесть километров нести тела на носилках. Иначе никак – в тайге их оставлять на ночь, по понятным причинам, нельзя.

Схема, где нашли туристов на горе АраратФото: Ася ЖУКОВА

Оба тела, - Марии и Александра, хищники не тронули, но говорят, медведи на такой высоте не ходят, нечего есть. Теперь предстоит ряд экспертиз – в том числе генетическая, для подтверждения личности, и другие – чтобы установить причину смерти.

На горе Арарат. Фото: предоставлено спасателями

Расстояния огромные

... - Как в перевале Дятлова! – в те дни, что искали пропавших, историю обсуждал весь поселок. Она обрастала все новыми слухами.

Сбор добровольцев на поиски потерявшихся снегоходчиков

- Точно, они раздевались, - слышу в микроавтобусе, куда мы грузимся после очередного дня поисков, чтобы доехать до районного центра (там мы тоже общались с людьми, но поездка оказалась малоэффективной – народ мало что знал).

Та самая лопата, которая была воткнута в крышу убежища. Родственники Артема Сергеева ее сразу узнали. Фото: предоставлено спасателями

Не выдерживаю:

- Не раздевались. С чего вы берете?

- А, - отмахнулись бабульки. И дальше за свое.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/679760" frameborder="0"></iframe> Нашли три снегохода.

... Что же могло произойти в тот день, когда пропали люди? Почему они покинули убежище, в каком направлении шли, как погибли? Вопросов в этой истории по-прежнему масса.

Место, где нашли тело Марии и Александра

Но и ответы понемногу появляются. Сейчас, как минимум, подтвердилась первая версия спасателей. Вся группа на прорыв сквозь пургу пошла вверх по склону. (Было еще предположение, что Мария и Александр ушли вниз по склону от убежища, поэтому волонтеры прочесывали нижние квадраты).

Артем СергеевФото: соцсети

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="162" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/679849" frameborder="0"></iframe> Поисковая группа о том, как прошел день поисков 28.11.2018. Видео: Иван МЕЛЬНИКОВ.

Артема Сергеева нашли 24 мая (день в день ровно через полгода) на склоне Арарата в 417 метрах от убежища и брошенных рядом снегоходов. Дмитрия - 25-го, в 120-ти метрах от Артема выше и наискосок по склону. Нашли, кстати, во многом благодаря тому, что тела вытаяли из-под снега. Марию с Александром - в 536 метрах от Димы. Получается, от убежища они смогли пройти вверх по склону почти километр.

Дмитрий ЕгоровФото: соцсети

Шла до последнего

Сейчас непонятно, кто раньше погиб. Дмитрий с Егором, - если не одолели подъем? Наиболее вероятной нам кажется другая версия: группа пошла вверх, а потом решила вернуться в убежище, поняв, что пробиваться сквозь пургу – верная гибель. И тогда Артем и Дмитрий, как самые сильные, могли спуститься ниже всех. Но дойти до убежища им тоже не хватило сил...

Здесь нашли тело Дмитрия. Это метрах в 120 от Артёма.Фото: Ася ЖУКОВА

Есть третий вариант: самых сильных, - Артема и Дмитрия, послали за помощью, а Александр с Марией остались, в том самом убежище. Ведь как оказалось, оно было рассчитано только на двоих.

Ручей Известковый. Выше по течению нашли Артёма. Метрах в 400.Фото: Ася ЖУКОВА

Но, не дождавшись подмоги, тоже решили прорываться к поселку, - уже отдельно от пропавших ребят.

Спасатели обследуют гору АраратФото: Ася ЖУКОВА

Как они смогли пройти вверх по горе с километр?!

Спасателям в поисках помогали служебные собаки. Фото: предоставлено спасателями

Сложность пути за эти дни мы в полной мере испытали на себе. Проходишь вверх по склону метров сто, - и чувствуешь, тебе надо вешать медаль, поскольку это адски трудно.

Гора Арарат. Подниматься по такому склону адски трудно. Фото: предоставлено спасателями

Трудно, даже когда погода ясная и крепкий наст. А тогда бушевала пурга (просто посмотрите это видео – оно снято в воскресенье, на следующий день после пропажи туристов). И снег-пухляк, ради которого в Приисковый едут туристы со всей страны, практически непроходим. Но люди выбирались до последнего...

Гора АраратФото: Ася ЖУКОВА

Метель в Приисковом.

(Некстати вспоминаю историю, о которой писала несколько лет назад. На красноярском водохранилище двух женщин унесло на надувном матрасе, и они дрейфовали больше суток. Матрас был порван, его постоянно «спускало». 24 часа кряду женщины по очереди дули, чтобы держать его на плаву).

Вот так выглядит Приисковый веснойФото: Ася ЖУКОВА

Кругом следы хищников. Фото: предоставлено спасателями

Могли выжить

Сколько обстоятельств, обманок сошлось так, что привело людей к гибели? Множество. Вот деталь: в ложке, где нашли снегоходы, ветер не очень дует. Возможно, поэтому попавшим в беду людям показалось, что они пройдут.

– Они просто не знали, что вверху такой адище, - рассуждают поисковики. – Такой ветер.

Фото: ЖУКОВА Ася

Второе - туристы пытались добраться до поселка по единственной дороге, которую знали, хотя рукой подать - и рядом другой путь, в два раза короче.

Убежище, которое обнаружили во время поисков. Фото: предоставлено спасателями

Но именно в этот день они выбрали новое место для катаний.

Спасатели выкопали такую яму, потому что щуп люфтил, они решили проверить эту зацепку, но внизу была всего лишь веткаФото: Ася ЖУКОВА

Волонтеры нашли следы людей.

Попавшим в пургу туристом надо было продержаться всего сутки. Сутки.

Найденные снегоходыФото: соцсети

И тОни потерялись и построили укрытие в субботу, пурга мела до воскресенья, а в понедельник, словно в другой жизни, над Приисковым засияло ослепительно синее небо.

Зоны поиска туристовФото: соцсети

В воздух подняли вертолет, - и он летал практически над тем место, где сейчас нашли тела. Почему стоянку не увидели сверху? Укрытие (и, как мы сейчас понимаем, тела) занесло снегом, за сутки его надуло полтора метра. И еще одна роковая ошибка: снегоходы. Их надо было поставить на расположенной рядом полянке – тогда бы это было однозначным ориентиром. Но снегоходы стояли в лесочке, под пихтами…

Мощный снегопад с метелью в селе Приисковое Орджоникидзевского района Хакасии, 25 ноября 2018..

Схема движения ребят

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="854" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/680466" frameborder="0"></iframe> Погода в Приисковом, 3 декабря 2018.

Самое обидное, в Прииском практически не промерзает земля. Под слоем снега в ней сохраняется температура до +2 градусов. Если вырыть снег до земли, построить укрытие из пихт, которые растут здесь в изобилии, можно выживать до недели и больше.

В этом доме жили пропавшие в Приисковом туристы.

К слову, рассказывают: несколько лет назад именно так здесь спасся заблудившийся с собакой охотник. В берлоге он просидел девять дней, - завалив вход и сделав наверху отверстие для воздуха, через него же наблюдал, когда утихнет метель. Правда, ему пришлось убить собаку, - ее он съел сырой, в берлоге костра не разведешь, но, так или иначе, выжил.

P.S. Да, нечего и сравнивать охотников, выросших здесь, знающих, что такое тайга, и приезжающих в поселок городских. Все выпивают (а компания, по признанию тех, кто видел их накануне, гуляла со спиртным всю ночь); никто не думает, что вот – ты выезжаешь покататься, под тобою за полмиллиона мощный «зверь», а отказала пара гаджетов – и ты бессилен. Что перед тобою реальная, суровая и дикая природа, ты перед нею – городской «заморыш».

Простите за лирику, все это не для «красного словца». И не для «хайпа», в чем нас уже неоднократно обвинили за предыдущие статьи.

Просто реально накипело за дни, что мы искали пропавших. Жена одного из погибших (не будем конкретизировать фамилию) два месяца назад родила девочку. У Марии, тело которой нашли в понедельник, осталась 16-летняя дочка.

В Приисковом до сих пор лежит снегФото: Ася ЖУКОВА

ПРИИСКОВЫЙ. Обзор места пропажи снегоходчиков у горы Арарат.

«Комсомольская правда» выражает искренние соболезнования родным и близким погибших.

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