Срочно: спасатели нашли тело третьего пропавшего в Приисковом туриста

В селе Приисковом в Хакасии продолжает поиск пропавших в мае прошлого года туристов. Напомним, четверо человек – Александр Заболоцкий, Мария Бескостная, Артем Сергеев и Дмитрий Егоров, несмотря на штормовое предупреждение, уехали кататься на снегоходах. Они попали в пургу и пропали.

Мария БескостнаяФото: соцсети

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="416" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/711464" frameborder="0"></iframe> Спасатели разбирают убежище.

Через 4 дня спасатели нашли убежище, которое построили туристы и брошенные снегоходы, но самих людей – нет. Поиски прекратили в декабре 2018 и возобновили в мае этого года (в них принимает участие корреспондент «Комсомолки»).

Вот так выглядит Приисковый веснойФото: Светлана ВАЛИУЛИНА

24 мая, день в день ровно через полгода, нашли тело Артема Сергеева, 25-го – Дмитрия Егорова. А сегодня, 3 июня, - тело третьего из пропавших. (и уже найден четвертый)

Артем СергеевФото: соцсети

Тело найдено практически на вершине горы

По предварительным данным, это Мария Бескостная. Связи с поисковой группой, которая находится на месте, в горах, почти нет, но удалось узнать:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/712532" frameborder="0"></iframe> Там самая буря, 25 ноября 2018 года.

Александр Заболоцкий. Фото: телеканал Енисей

- Нашли на расстоянии примерно 500 метров от тела Дмитрия, - передает журналист «КП». – По планам, сегодня поисковая группа собирались подняться выше от убежища по Большому Арарату, вокруг горы, и вниз к Приисковому, через перевал. Шли вверх, фактически наткнулись на тело. Последние несколько дней шли дожди, тело вытаяло из-под снега. Лежало сверху «фирна» - плотного снега. Хищники его не тронули, - говорят, так высоко медведи не ходят, им здесь нечего есть. Настолько высоко обнаружить тело не рассчитывали, оно по сути, близко к вершине Большого Арарата, что женщина сумеет в страшную непогоду подняться так высоко. Следователи СК уже в курсе, они должны приехать, забрать тело. А спасатели продолжат поиски.

Дмитрий ЕгоровФото: соцсети

Спасатели разбирают убежище ребятФото: Светлана ВАЛИУЛИНА

Пока это самые оперативные данные ,подробности мы сообщим в ближайшее время.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/712521" frameborder="0"></iframe> Южный склон горы Арарат.

Приисковый сейчасФото: Светлана ВАЛИУЛИНА

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