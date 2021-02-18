«Макар соскучился по учебе»: пострадавший при сходе лавины в Норильске подросток улетел в санаторий в Сочи

Пострадавший при сходе лавины в Норильске подросток улетел в санаторий в Сочи. Фото: Галина Бердникова

В ночь с 8 на 9 января в окрестностях Норильска, на горнолыжной базе «Гора Отдельная» произошла трагедия. Сошедшая со склона лавина разметала дом, в котором находилась семья – супруги Владислав и Мария Поповы и их сыновья Макар и Вениамин. Родители и полуторагодовалый сынишка погибли. А 14-летнего Макара спасатели откопали самым первым – это было чудом, которое спасло ему жизнь.

Он провел в снегу в 30-градусный мороз около трех часов. В больнице подростка доставили с сильным переохлаждением и обморожением. И почти сутки норильские медики боролись за его жизнь. Видимо, у судьбы на парнишку другие планы – он стал поправляться. А когда стало возможным, его перевезли в Красноярск на реабилитацию. Вместе с ним его бабушка. Сегодня Макар старается улыбаться. Надо жить, надо учиться, надо думать о будущем.

- Макара выписали из реабилитационного центра в Красноярске, теперь он будет приезжать сюда на курсы восстановительного лечения два раза в год, - рассказывает тетя мальчика Раиса Бердникова. – А в минувшую субботу он с бабушкой прилетел в Сочи, будет долечиваться в санатории «Заполярье». У него там полный комплекс процедур: курсы массажа, магнитотерапия, иглоукалывание, озонотерапия, лечебная физкультура. Плюс консультации с врачами. Так что занят с 9 утра и до 16 вечера. Врачи говорят, что восстановление идёт своим темпом, но дело это небыстрое.

Прошло 40 дней со дня трагедии. Фото: семейный архив

Раиса соскучилась по племяннику, ведь она живет в Белгороде. И два дня назад полетела его навестить. Заодно и обсудить с ним учебу. Ведь лечение – лечением, а отставать от школьной программы нельзя.

- Настроение у него хорошее, ему не хватает общения с друзьями в привычной среде. Выбрали с ним занятия на онлайн-платформах, пробуем школьные темы. Макар так соскучился по учебе, что занимается с желанием. Правда, в тетради ручкой у него писать не получается – рука слаба, не может еще нажимать. Но мы ему купили планшет для четы, на планшете стилусом выходит вполне неплохо.

После схода лавины там работали несколько сотен спасателей. Фото: Ирина Яринская

Ну и Сочи – это ведь не только процедуры и учеба. Макар собирается прогулять вместе с родными по набережной и посмотреть на море, сходить в кино. На семейном совете решили, что после реабилитации он вернется с бабушкой в Норильске и будет жить под ее опекой до конца учебного года. Что будет дальше – об этом подумают позже.

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