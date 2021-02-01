Пострадавший при сходе лавины под Норильском подросток находится в Красноярской краевой детской больнице. Фото: соцсети

Судьба 14-летнего подростка из Норильска, который вместе с семьей попал под лавину в ночь с 8 на 9 января, по-прежнему в центре внимания. Напомним, что в ту роковую ночь погибли родители и маленький брат Макара. А его самого спасатели откопали из завалов снега самым первым – возможно, именно поэтому он остался жив.

Мальчика привезли в городскую больницу с сильным переохлаждением, обморожением, с многочисленными синяками и ссадинами. Удалось спасти ему жизнь, но для восстановления потребуется время. Для реабилитации Макара привезли в Красноярск, в краевой клинический центр охраны материнства и детства. Вместе с ним приехала и его бабушка.

На днях председатель Заксобрания края Дмитрий Свиридов пообщался с Ириной Кулиевой. Она рассказала, что здоровье внука постепенно восстанавливается, но ходит он по-прежнему с трудом, также затруднена моторика кистей рук. Женщина попросила, чтобы мальчику дали возможность пройти реабилитацию до конца. Ответ был однозначный: Макар останется здесь столько, сколько будет нужно, пока врачи не скажут, что он полностью поправился.

А что дальше? О том, где и с кем будет жить Макар, решалось на семейном совете. Родные учитывали пожелание самого подростка. Решено, что опекуном пока будет его бабушка, которая прилетела из Липецкой области (оттуда родом были и погибшие супруги Поповы). Бабушка уже оформила временное опекунство над ним, на полгода. После реабилитации Макар вместе с ней вернутся в Норильск, чтобы он окончил 8-й класс. А затем переедут в Липецкую область, где постоянно живет бабушка-опекун.

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