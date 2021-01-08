На севере Красноярского края, недалеко от Талнаха (часть Норильска, находится в 28 километрах от большого города) на горнолыжную базу «Гора Отдельная» сошла снежная лавина. Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю. По предварительным и пока не уточненным данным лавина накрыла пять или шесть деревянных домиков, в которых могут находиться люди. Предположительно шесть человек, среди которых двое детей.По данным спасателей, все произошло в 0:30 по местному времени. О случившемся сообщили очевидцы, которые смогли спастись и не оказаться под снегом. На место выехал отряд МЧС. Объем сошедшей лавины неизвестен. Идет сбор добровольцев:- На горнолыжке сошла лавина. Нужны снегоходы, люди, лопаты, фонари. Очень много света нужно. Собаки, ищейки. Все, кто рядом, в Талнахе, подъезжайте срочно, - видео с призывом к добровольцам принять участие в спасательной операции распространяется по мессенджерам и социальным сетям.Обновлено: три домика их шести сильно разрушены. В шестом, вероятно, никого нет, он пустой. Но его также будут откапывать и проверять.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа севере Красноярского края из-под лавины спасли семью с детьмиНа севере Красноярского края из-под лавины спасли семью с детьми, такие данные обнародовали в ГУ МЧС России. Напомним, что в ночь с 8 на 9 января около 0:30 по местному времени поступило сообщение о сходе снежной лавины на горнолыжную базу «Гора Отдельная». Поначалу говорилось о трех разрушенных домиках, затем их количество увеличилось до шести (подробнее).