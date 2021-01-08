На месте схода лавины под Норильском работают следователи. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии.- 9 января 2021 года около полуночи в следственные органы от оперативных служб региона поступило сообщение о том, что на лыжную базу, находящуюся на горе «Отдельная», расположенную недалеко от района Талнах города Норильска, сошла снежная лавина. В результате под снегом оказались несколько домиков. На месте происшествия работает следственно- оперативная группа, ведутся поисковые мероприятия, уточняется количество людей, которые могли оказаться под снегом, - прокомментировали в ведомстве.По результатам проверки будет принято решение о возбуждении или отказе от возбуждения уголовного дела.Добавим, что на месте работают спасатели из Дудинки и Норильска, а также добровольцы, есть техника. Уже высвобождены из снежного плена шесть человек, они не пострадали. Но пока нет информации о точном количестве находившихся в эту ночь на базе туристов и сотрудников.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа севере Красноярского края на горнолыжную базу сошла снежная лавинаНа севере Красноярского края, недалеко от Талнаха (часть Норильска, находится в 28 километрах от большого города) на горнолыжную базу «Гора Отдельная» сошла снежная лавина. Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю (подробнее).На севере Красноярского края из-под лавины спасли семью с детьмиНа севере Красноярского края из-под лавины спасли семью с детьми, такие данные обнародовали в ГУ МЧС России (подробнее).Сход лавины на севере Красноярского края: появилась информация еще о двух спасшихсяПоявилась информация еще о двух спасшихся из-под снега туристах, отдыхавших на горнолыжной трассе «Гора Отдельная» под Норильском. Напомним, что в ночь с 8 на 9 января около 0:30 по местному времени поступило сообщение о сходе снежной лавины. По предварительной оценке ее размеры составляют около 300 квадратных метров (подробнее).