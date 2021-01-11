Прошло двое суток после трагедии в Норильске, когда в ночь с 8 на 9 января на горнолыжную базу «Гора Отдельная» сошла снежная лавина и погребла под собой семью Поповых – предпринимателя Владислава, его жену Марию и сына Вениамина. Единственный, кого удалось спасти, это 14-летнего сын Макар. Впереди у него долгие недели лечения, потом реабилитация. Врачи Норильской межрайонной больницы сутки сражались за его жизнь, подключали к аппарату искусственной вентиляции легких в реанимации. Опасались самых худших последствий. Провели консультацию с коллегами из Красноярска и Москвы. И только когда мальчик спустя сутки пришел в себя и смог дышать самостоятельно, медики, наконец, сделали ему полное компьютерное обследование. Официального заключения еще нет, пока предварительно: серьезных переломов удалось избежать. Есть множественные ушибы, царапины, синяки. Было сильное обморожение рук и ног. И да, была угроза ампутации, но врачи спасли конечности. Постепенно возвращается подвижность.Сообщили с осторожностьюТеперь можно сказать с большой долей уверенности: жизнь Макара вне опасности. Его организм наверняка справится со всеми физическими травмами. Но сможет ли он забыть ту страшную ночь, когда с горы на его дом сошла лавина?- Ему уже сообщили о гибели родных, - рассказала «Комсомольской правде»-Красноярск Раиса Бердникова, тетя Макара. – Перед этим мы, конечно, проконсультировались с врачами. Понимаем, что он и так пережил ужас, переживали, вдруг ему станет хуже. Но врач ответил, что Макар сейчас и так под воздействием седативных препаратов, много спит.Успокоительное помогло подростку принять эту новость относительно спокойно. Хотя он и сам догадался:- Когда он пришел в себя, он сразу же стал спрашивать врачей, где его мама и отец. И стал догадываться, что если их нет рядом с ним, у его кровати, значит, произошло что-то плохое. Потом к нему в реанимацию пришел мой отец, и Макар спросил у него, - говорит Раиса Бердникова.Вспомнил, что былоОн смог вспомнить, что произошло в ту роковую ночь. Давайте уточним, что по предварительным данным прокуратуры лавина сошла около 23:17 часов (а информация в экстренные службы, получается, около 0:30 часов, то есть спустя больше часа). Макар как раз собирался ложиться спать, видимо, был возле кровати, услышал треск и гул. Затем лавина с огромной силой разломала дом.Ему повезло, что рядом был то ли спальник, то ли одеяло (когда спасатели везли его на каталке в машину скорой помощи, он как раз был укутан в одеяла). Плюс у него была возможность дышать. В общей сложности он пролежал в снегу примерно часа три, был мороз, метель, отсюда – переохлаждение. Видимо, находился ближе к поверхности, поэтому его и откопали первым.- Меня спрашивают, что делала семья с годовалым ребенком в штормовую погоду на базе в горах? – делится Раиса Бердникова. – Для многих это кажется верхом безрассудства. Для тех, кто никогда не был в Норильске, хочу пояснить, что это не база, а деревня, что-то вроде дачных домиков, куда люди приезжают просто отдохнуть, побыть на природе, провести время с друзьями. Многие проводят там праздничные дни, для кого-то эти домики стали спасением в пандемию. Так и семья Влада отдыхала в своем домике в эти дни. Почему они не среагировали на штормовое предупреждение? В это время в Норильске полярная ночь, температура низкая, ветра сильные, все привыкли к этому. Никогда это не приводило к сходу лавин. Такие явления происходят крайне редко, никто не ждал, что это случится.Трагедия сплотила городПо мнению родственницы погибших, их семейная трагедия сплотила Норильск. Сейчас в городе многие говорят об этом, сочувствуют. Расспрашивают о состоянии Макара.- Вчера, 10 января, был день траура. И нас поразило, сколько людей пришли в храм с цветами, ставили свечи по нашим погибшим родным. Они говорили много теплых слов в утешение, спасибо всем за это.С кем останется мальчик, родные пока решают. У него есть родной дядя Антон Бердников и тетя Раиса, она живут в другом городе, но готовы забрать его к себе после выздоровления. И есть дедушка с бабушкой со стороны мамы. Пока этот вопрос решается. Будут исходить из интересов и желания самого мальчика. Сейчас главное – чтобы он восстановился.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНе пошли в гости к соседям, поэтому остались живы: история чудом спасшейся под сошедшей лавиной семьи из НорильскаДмитрий Федоров – владелец одного из домиков в районе турбазы «Гора Отдельная», где в ночь с 8 на 9 января сошла лавина. Хорошо знает и семью погибшего Владислава Попова, его жены и маленького сынишки; и чудом спасшегося Рамиза К. (с последним они не только соседи, но и партнеры по бизнесу (водят туры на Плато Путорана). Он рассказал в эксклюзивном интервью спецкору «Комсомольской правды» - Красноярск Надежде Ильченко, как и почему все случилось. (Подробнее)Лавины просто так не сходят: что могло стать причиной ЧП на базе отдыха в НорильскеВсе внимание сейчас приковано к Норильску. Минувшей ночью, с 8 на 9 января, там произошла трагедия – при сходе лавины погибли три человека: директор базы отдыха «Гора Отдельная», его жена и полуторагодовалый сын. Старший, 15-летний сын находится в реанимации (подробнее).Его нельзя никуда транспортировать: спасенный при сходе лавины подросток остается в реанимации в Норильске- Есть! Нашли! Жив! – для спасателей это, наверное, самые главные слова в их работе, когда после колоссальных усилий они находят живого человека. 15-летнего Макара обнаружили под толстым слоем спрессованного снега, среди обломков дома.Лавина обрушилась около 0:30 часов, а до подростка спасатели добрались часа через два или три после начала спасоперации (подробнее).На севере Красноярского края на горнолыжную базу сошла снежная лавинаНа севере Красноярского края, недалеко от Талнаха (часть Норильска, находится в 28 километрах от большого города) на горнолыжную базу «Гора Отдельная» сошла снежная лавина. Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю (подробнее).Сход лавины на севере Красноярского края: первым под удар попал дом семьи директора канатной дорогиМинувшей ночью, с 8 на 9 января, на лыжной базе «Гора Отдельная» недалеко от Талнаха (район Норильска) произошел сход лавины. Разрушенными оказались несколько строений. Ведутся поиски людей. Уже найдены двое: это подросток 15 лет, которого доставили в больницу с переломами, и 38-летняя женщина (подробнее).