Появилась информация еще о двух спасшихся из-под снега туристах, отдыхавших на горнолыжной трассе «Гора Отдельная» под Норильском. Напомним, что в ночь с 8 на 9 января около 0:30 по местному времени поступило сообщение о сходе снежной лавины. По предварительной оценке ее размеры составляют около 300 квадратных метров.Поначалу была информация о четырех людях, оказавшихся под снегом. Затем – о шести. Через час – полтора после начала спасательной операции ГУ МЧС сообщило, что спасена семья: двое взрослых и двое детей. И вот – еще два человека смогли самостоятельно выбраться из-под снега из разрушенного домика. Их жизни ничего не угрожает. Тем не менее, на месте продолжается спасательная операция, несмотря на метель и 30-градусный мороз.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа севере Красноярского края на горнолыжную базу сошла снежная лавинаНа севере Красноярского края, недалеко от Талнаха (часть Норильска, находится в 28 километрах от большого города) на горнолыжную базу «Гора Отдельная» сошла снежная лавина. Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю (подробнее).На севере Красноярского края из-под лавины спасли семью с детьмиНа севере Красноярского края из-под лавины спасли семью с детьми, такие данные обнародовали в ГУ МЧС России (подробнее).