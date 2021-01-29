Смертельная авария в Минусинске: иномарка врезалась в пассажирский автобус

В Минусинске иномарка врезалась в пассажирский автобус. Фото: пресс-служба ГИБДД края

В Минусинске произошла авария с участием пассажирского автобуса и легковой иномарки. В ГИБДД города рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск предварительные причины, которые удалось установить к этому часу.

Около 11 часов дня на улице Комсомольской водитель автомобиль «Тойота Филдер» вылетел на полосу встречного движения и врезался в автобус ПАЗ. Удар пришелся в переднюю часть автобуса, со стороны водителя. В момент столкновения в салоне автобуса находились четыре человека. За помощью обратился один из них. Возможно, это и был водитель.

А вот мужчина, который находился за рулем иномарки, к сожалению, скончался на месте ДТП от полученных травм. Его спутницу «скорая» доставила в больницу, о состоянии женщины ничего не известно.

На месте работает наряд ДПС и следственно-оперативная группа полиции, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.