Массовая авария под Красноярском: столкнулись 6 грузовиков и легковой автомобиль

Массовая авария под Красноярском. Фото: ЧП Красноярск

Сразу три дорожно-транспортных происшествия зафиксированы сегодня, 29 января, на глубоком обходе Красноярска, сообщает ГИБДД города. Массовая авария произошла в 9 часов утра на 25-м километре автодороги. Столкнулись 6 грузовых автомобилей и 1 легковой.

По предварительной информации началось все с небольшого ДТП. 51-летний водитель «Скании» пытался его объехать по встречной полосе и допустил столкновение с другой «Сканией». Вскоре к ним присоединились «Ман» и «Мерседес». И под конец добавилась легковая «Хонда». В ней ехали девушка-водитель и двое детей. К счастью, во всем этом «собрании» машин иностранного производства никто не пострадали (кроме самих машин). А причиной аварии стали сложные погодные условия и невнимательность водителей.

В ГИБДД сообщили, что движение на этом участке от поселка Черемшанка и обратно затруднено, можно проехать только по одной полосе. Там работают наряды ЛПС, помогая автомобилистам сориентироваться.

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