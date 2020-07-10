«Хотела обнять бабушку!»: к таежной отшельнице Агафье Лыковой вломилась недавно побывавшая в Африке блогерша

Еще в мае инстаграм-блогерша Ирина Шумакова из Питера активно выкладывала фото из своей поездки в Африку. При этом своим двум миллионам подписчиков блогерша честно признается: объездила все континенты, на месте не сижу - «ищу редких людей». А вот несколько дней назад Шумакова была в Хакасии, на заимке Лыковых. На этот раз в прицел видеокамеры блогерши попал очередной «редкий человек» - таежная отшельница Агафья Лыкова. Страничка Шумаковой пестрит видео из этой поездки.

Все хорошо, если бы не одно «но» - явилась блогерша без приглашения, не получив разрешения у заповедника «Хакасский», не предоставив отрицательный тест на коронавирус. Просто наняла вертолет, пилота, нашла двух сопровождающих и прилетела на крыльях энтузиазма. Спросите, а что так можно было? Нет, нельзя. И вот почему.

Заимка ЛыковыхФото: Данил БАРАШКОВ

СГОРЕЛИ ОТ ПНЕВМОНИИ

- Некоторое время назад эти блогеры обратились в заповедник за разрешением на поездку к Агафье, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе «Хакасского». - Мы попросили блогеров предоставить отрицательные тесты на COVID-19. Необходимо также было соблюсти ряд требований: посещение заповедника в сопровождении инспектора отдела охраны заповедника; - иметь при себе средства индивидуальной защиты. А также получить благословение духовного отца Агафьи Лыковой, либо иного представителя митрополии. Они просто все требования закона проигнорировали и прилетели. Теперь мы сильно переживаем за Агафью.

Шумакову, видимо, не остановить какими-то там требованиями закона. Она же рвется рассказать своим подписчикам об интересных людях. Само по себе желание, в общем-то, очень позитивное и довольно безобидное. Но только на первый взгляд.

- Мы летали вчетвером. Я, Родион, пилот и Лена - человек, которому Агафья доверяет, - откровенничает с подписчиками блогерша. - Пилот строго запретил даже прикасаться к Агафье. Возле вертолета, когда мы уже уезжали, говорю ей: «Агафьюшка, так хочется вас обнять, но мне запретили». А она мне говорит: «Можно и обняться, он-то все равно не видит!» Вот такая она, Агафья Лыкова. И я расскажу вам о ней.

arina_travels Блогерша Шумакова выложила сразу несколько видео из поездки к Агафье

Нам тоже хочется кое-что рассказать о Лыковых блогеру Шумаковой - ну, вдруг она не знает. Семья Лыковых, как известно, всю жизнь прожила в глухой тайге, за сотни километров от цивилизации, в Западных Саянах. Когда на них наткнулись геологи (случилось это в 1978 году), а потом стали время от времени наезжать на заимку гости с «большой земли», Лыковы начали умирать. Все дети Карпа и Акулины Лыковых, кроме Агафьи, погибли. Всего их было четверо: старший сын Савин, за ним Наталия и младшие Дмитрий и Агафья.Трое старших сгорели от пневмонии.

Почему это произошло - тоже не тайна. Хотя, возможно, блогеру Шумаковой это не известно. Причиной смерти Лыковых была слабость иммунитета, Его у этой семьи нет, потому что не было контактов с внешним миром. Агафье делали анализ крови. Хотя забор крови против убеждений староверов, Карп Осипович пошел на это в попытке уберечь себя и последнюю оставшуюся в живых дочь. Анализ показал, что ни у Карпа, ни у Агафьи нет антител к большинству вирусов.

Чтобы все доходчиво объяснить блогерше Шумаковой, страдающей железным здоровьем (об этом подробно - ниже), скажем, что ни африканских вирусов (там их полно), ни коронавируса 76-летняя Агафья может попросту не пережить.

«ОФИГЕЕМ С ШУМАКОВЫМИ»

Чтобы понять, почему Арина Шумакова так демонстративно презрела все требования закона, стоит сказать несколько слов о ней. Кто она, откуда миллионы подписчиков и возможность запросто нанять вертолет - недешевое, к слову, удовольствие. В Красноярске час работы маленького Robinson на четырех человек - больше 100 тысяч рублей. Это если без перелета в другой регион.

Агафья гостям всегда радаФото: Данил БАРАШКОВ

Инстаблогерша прославилась в 2014 году. Обычная страдающая избыточным весом репетиторша из Санкт-Петербурга похудела на 40 килограммов при помощи специальной диеты. Арина и ее семья так впечатлились результатами, что решили делиться добром с миром Инстаграма. Поначалу - бесплатно. Потом - за деньги, предлагая индивидуально для каждой разработанную диету и марафоны «Худеем с Шумаковыми». Правда, по словам участников тех самых марафонов, никакого индивидуального подхода не было и в помине - всем рассылалась одна и та же диета.

Спустя пару лет после похудения блогерша Шумакова попала на телевидение, где рассказала о своей борьбе с онкологией. Оказывается, пять лет она сражалась с раком (с 2007 по 20012 годы). К теме онкологии было пристальное внимание после смерти Жанны Фриске, и Арину пригласили в несколько передач на разных каналах в качестве гостя с положительным опытом, чтобы рассказала, как победила.

Далее была история с благотворительными сборами на лечение больных детей. Арину прозвали даже «добрый блогер» - те, кто доверял ей и отправлял деньги. Но стало горячо, ведь суммы марафонцы собирали немалые, а отчетов так и не увидели. Блогерша свернула благотворительность. Люди, которые перечисляли ей деньги, решили обмениваться информацией об успехах Шумаковой. Так появилась группа «Офигеем с Шумаковыми», сейчас в ней 1,5 тысячи человек. Впрочем, цель у группы - не разоблачение блогерши. Для них главное - чтобы Ирина не занялась вновь благотворительностью.

arina_travels Шумакова хочет обнять Агафью

Три года назад Арина купила квартиру в Питере и удивительно преобразилась - ее просто не узнать. Так похорошела и расцвела, что совсем не похожа на себя прежнюю. Скромная репетиторша открыла международную языковую школу. По ее словам, именно этот проект дает ей возможность путешествовать по всему миру. Про благотворительность Арина сейчас не упоминает.

Казалось бы, причем тут Агафья? Да просто это «редкий человек», как говорит сама Арина. Встреча с ней была детской мечтой, вот блогерша и заглянула к ней на огонек...

КОММЕНТАРИЙ ЗАПОВЕДНИКА

Что грозит нарушителям?

Директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий:

- Мы всегда поддерживали и будем поддерживать всех не равнодушных помощников Агафьи Лыковой, однако считаем, что делать это необходимо с соблюдением действующего законодательства и учетом морально-этических и теологических норм. Данные граждане пренебрегли всеми предостережениями: не получили соответствующего пропуска от заповедника, не предупредили учреждение, грубо нарушили правила полетов, не использовали средства индивидуальной защиты, вели не запланированную видео и фотосъемку. Сопровождали свою поездку выкладыванием видео в социальную сеть. В сложившейся ситуации считаю совершенно не допустимым подвергать угрозе жизнь и здоровья Агафьи Карповны, даже инспектора заповедника, помогающие Агафье, в обязательном порядке используют средства индивидуальной защиты.

В отношении них возбуждено дело об административном правонарушении по статье 8.39 КоАП РФ (Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях). Им грозят штрафы от трех тысяч до четырех тысяч рублей на каждого. Кроме того, в отношении юридического лица – владельца воздушного судна (вертолета Robinson) так же готовятся материалы и будет возбуждено дело об административном правонарушении по указанной выше статье КоАП РФ, санкция которой предусматривает штраф от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. Возможна конфискация судна..

Также хочу сказать, что материалы переданы в Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру. В отношении него могут возбудить дело по ст. 11.4 КоАП РФ (Нарушение правил использования воздушного пространства). Штраф по ней от 250 до 300 тысяч рублей.

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Не секрет, что у «Комсомольской правды» особенное отношение к Агафье. Когда-то легендарный журналист «Комсомолки» Василий Песков рассказал уникальную историю Лыковых миру. Но в гостях у Агафьи мы бываем нечасто - ждем возможности, оказии, разрешения. Потому что нельзя прийти в чужой дом, открыв дверь пинком.

В прошлом году я побывала у Агафьи после двух лет ожидания той самой оказии. Видела своими глазами ее непростой быт, много общалась – все это, чтобы понять, какая она, что за человек. Почему даже после смерти всей своей семьи отказывается от благ цивилизации, не хочет перебираться даже к родственникам-староверам. Не скрою, интересно было воочию увидеть жизнь той, кого злые языки называют меркантильной «старушкой, живущей на всем готовом».

И поняла одно: Агафья, по-детски наивная, радушная, иногда суровая (чаще – когда «строит» живущих на заимке помощников), беззащитна. Нет у нее защиты от людей цивилизации, тех, кто хочет нажиться на ее имени. Сфотографировать, как обезьянку в зоопарке, выложить фото ради лайков в соцсети. Или использовать ее фото, указав разработчиком «чудо-мази», как компания из Твери. Или увеличить число подписчиков в Инстаграме, как вломившаяся на заимку питерская блогерша. Способ наживы для людей цивилизации не важен. По сути, для таких не важна и жизнь Агафьи. Важны только профиты и деньги.

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Кстати, «КП» выпустила полное собрание сочинений Василия Пескова, который открыл миру Агафью Лыкову. Трогательные очерки и уникальные авторские фотографии собраны в великолепно изданные альбомы, приобрести которые можно на shop.kp.ru и в фирменном магазине «КП» по адресу: г. Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, д. 1/23 стр. 1

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