«Греховно дело»: Агафья Лыкова стала лицом мази от боли в суставах

Не поверили, пока не увидели сами: Агафью Лыкову сделали лицом… мази от боли в суставах. И теперь Карповна, всю жизнь прожившая таежной отшельницей, бойко торгует в интернете «хитрым средством».

Такую рекламу запустила компания «Здоров групп» из Твери. Для своего продвижения коммерсанты придумали использовать Агафью Лыкову.

А нынче отшельница предлагает народу чудо-средство. Сама того не ведая, разумеется.

На их баннере 75-летняя отшельница улыбается и смотрит с добрым прищуром. А рядом – кричащая надпись, красным по белому: «Старинная хитрость для больных суставов!» И дальше: «Запомните простой совет. Мажьте этим хитрым средством все, что болит. Продается почти везде». Вот оно как…

- Понятно, никакие такие мази-кремы Агафья не использует, - заявляет корреспондент «Комсомольской правды» - Красноярск Надежда Ильченко, в конце мая она в составе экспедиции смогла пробиться к Агафье (та живет в ОЧЕНЬ отдаленном месте, на границе Хакасии и Кемеровской области), отвезла подарки от «Комсомолки». А после рассказала о том, какая она, Агафья Карповна.

Для одних это капризная старушка, живущая на всем готовом. Для других - легенда, уникальное явление, которое кощунственно оценивать расходами, трудозатратами.

Домик Агафьи на Еринате.Фото: Данил БАРАШКОВ

- Греховно дело, что обсуждают, - вздыхала тогда Агафья. - Помощница нужна. По избе не могу иной раз перейти, падаю и все – спина болит и ноги. По управе помощь нужна – а то на моленье времени не хватает.

Какие уж тут чудо-кремы… А что касается быта… В избенке старушки нет даже спального места. Полати не нужны – спит, где настигнет усталость. Как-то прикорнула прямо на мешке картошки. Умаялась, перебирая. Или может задремать в коптильне (шалаше из бревен тут же на берегу реки Еринат), когда обрабатывает наловленную рыбу. Трудится она тяжело - с самого детства, иначе в глухой тайге не выживешь. А по-иному просто не может, в городе погибнет.

Она тяжело и много работает, спит, где застанет сон. Так привыкла, с самого детства.Фото: Данил БАРАШКОВ

На заимке Лыковой нет ни бани, ни туалета. Она не моется. Лицо и шея чистые, но при этом снимает с себя разную живность – клещей и других паразитов. Тут же убивает. Для нее это в порядке вещей. Другой жизни Агафья просто не знает. Как, скорее всего, не знает и слова такого - реклама.

... Оперативно связаться с предпринимателями, приспособившими отшельницу продавать мазь, не удалось. На их сайте нет даже телефона. Но мы не оставляем попытки. «Комсомольская правда» - Красноярск следит за развитием ситуации.

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