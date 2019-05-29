Помощник Агафьи Лыковой послушник Георгий: «Как ужиться с соседкой?!»

«На заимке у Агафьи Лыковой», - так принято говорить и, конечно же, это «ее» заимка. Но живет здесь не только знаменитая отшельница. Во время поездки к Агафье Карповне («Комсомолка» привезла ей подарки к юбилею, 75-летию, - подробности читайте здесь), у нас было достаточно времени, чтобы поговорить с ее соседом – послушником Георгием. Вообще, история с помощником вышла, прямо скажем, удивительная. Оба, хоть и живут в нескольких метрах друг от друга, по большей части или не общаются, или ругаются, ссорятся. Накопят обид – а потом жалуются взахлеб приезжающим инспекторам. Как дети.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/711617" frameborder="0"></iframe> Послушник Георгий рассказывает о соседстве с Агафьей.Данил БАРАШКОВ

«Скоро Надежду сбежавшую эту переплюну»

С нами Георгий, хоть и очень неодобрительно отреагировал на камеру, оказался не менее словоохотливым, чем Агафья. Услышав, - на заимке гости, сам вышел к нам из избушки. Узнал, кто мы и зачем приехали, с минуту рассматривал, щурясь на солнце.

Послушник ГеоргийФото: Данил БАРАШКОВ

А затем пригласил к себе в дом, усадил за стол:

- Ну, спрашивайте!

На заимке Георгий живет пять лет. О своем прошлом сильно говорить не любит – рассказал лишь, что сам из семьи староверов, приехал на заимку из Оренбургской области. Там у него осталась только старенькая мать. Несколько лет назад женщина приняла решение уйти в монастырь.

Домик, в котором живет послушник ГеоргийФото: Данил БАРАШКОВ

- Хозяйство свое держать – для кого стало, я один. Хотел быть при церкви или в монастыре. Но отец Владимир (настоятель местного храма, - прим. Ред.) пока меня не пускает.

Трудится Агафья наравне с мужчинамиФото: Данил БАРАШКОВ

Именно отец Владимир предложил Георгию послужить помощником у отшельницы Лыковой, - в то время Агафья снова искала помощника. Тот согласился.

К вере Агафья относится истово, даже конфликтует из-за нее с послушником ГеоргиемФото: Данил БАРАШКОВ

Свой дом он передал за мать церкви, и переехал на заимку.

Агафья поет пасхальную молитвуФото: Данил БАРАШКОВ

- Я здесь уже пять лет. Скоро Надежду эту сбежавшую переплюну (речь о Надежде Небукиной (Усик), которая была при Агафье послушницей – прим.Ред.), - ухмыляется послушник Георгий. – Вообще-то я тут наездами, не все время жил. Последний раз вообще не хотел ехать. Но у меня никого и ничего нет, терять особо нечего.

«Контры»

Перед разговором с георгием Агафья нам уже успела на него «нажаловаться». Мол, живет не по правилам (церковным), не помогает, да еще и «грозицца»: к примеру, сломать телефон, по которому отшельница звонит на «большую землю».

Агафья частенько жалуется инспекторам на соседа ГеоргияФото: Данил БАРАШКОВ

- Я вот уж полтора месяца здесь лишний человек, ненужный, - с обидой на соседку говорит Георгий. – Я-то готов ей помогать. А она такой человек… трудный, что… шаг влево, шаг вправо, что-то не так – все, извини, твоя помощь боле не нужна. А насильно ей помогать – потом боком выходит. Воды принесу – перевернет, дров – она к ним и не притронется даже. И так же все остальное. Два года стояли дрова, которые я наколол – не брала, пока инок Гурий не прилетел – он их израсходовал. Потом Гурий уезжал, оставил вещи – три одеяла новых (не его, а еее – просто он укрывался ими, в тайге, конечно, нужно), я хотел взять себе – не дала. Считает, что после иноков ничего брать нельзя, если инок что-то делает мирскому человеку, у того все, вся жизнь, на нет идет. Вот и сожгла она те одеяла. От меня помощи не хочет, а приезжают студенты летом, там даже некрещеные есть, - ничего, принимает помощь…

Жилище ГеоргияФото: Данил БАРАШКОВ

Послушник говорит, что раньше старался угодить Карповне, подстроиться, так сказать, под ее ритм жизни.

Картошка отобранная на посадкуФото: Данил БАРАШКОВ

- Но надоело мне перед ней прыгать на цырлах, и я не стал боле, - возмущен крутым нравом хозяйки Георгий. - С ней же вообще никто долго не уживается. Надежда одна прожила лет пять, и то сбежала с залетным мужчиной. Пешком... Весной… Так ее допекла, видать. А вот «пятиминутные», вроде вас, «приехали-уехали»… от нее без ума в прямом смысле слова.

Дрова Агафья складывает поближе к избе, чтобы далеко за ними не ходитьФото: Данил БАРАШКОВ

Домик, в котором живет послушник, крохотный. Справа от входа полати, рядом столик, тоже срубленный из дерева, крохотное оконце да печка – вот и весь комфорт. По собственному признанию, дни напролет Георгий ничем не занят. А в тайге, где на сотни километров ни единой живой души и словом перекинуться не с кем, безделье – не шутка. Пару месяцев полежишь на полатях – и умом двинуться можно.

Писем Агафья ждет больше, чем посылок с продуктами и одеждойФото: Данил БАРАШКОВ

- Не надо было ему дрова мне приносить… - говорит Агафья. – Не так он делает, не можно ему тут быть. Священник приедет, рассказу ему, почему.

Дело, как оказалось, не только в дровах, еще и… в лопате. Огородик Агафьи, который расположен на крутом склоне горы, Георгий удумал лопатой вскопать. Карповна категорически против: копать надо мотыгой – «копытить»!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/711529" frameborder="0"></iframe> Как Агафья Лыкова разжигает печку.Данил БАРАШКОВ

Инспектора заповедника «Хакасский» с ней не спорят: мотыгой так мотыгой. И буквально за полчаса деляну под посадку картошки окучивают. Хозяйка от них не отстает: шустро, со сноровкой взрыхляет землю – и это в 75 лет!

Иконостас в избушке Агафьи находит, как и принято, в восточном углуФото: Данил БАРАШКОВ

- Как копать-то, Карповна? – спрашивает Дмитрий Мальцев, - Я правильно делаю?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/711618" frameborder="0"></iframe> Трудится Агафья наравне с мужчинами.Данил БАРАШКОВ

- Та… копыть, - махнув рукой, говорит Агафья и бежит за мотыгой побольше – для себя.«Не можно»!

…Агафья Карповна, несмотря на почтенный возраст, женщина очень подвижная. В горку подняться – запросто, коромыслом воды с Ерината натаскать – тоже пожалуйста.

Георгий показывает лампу, работающую на солнечной батарее. Ее хватает на часФото: Данил БАРАШКОВ

- Ты посмотри, как она поднимается в горку, - показыват на хрупкую фигурку Агафьи Дмитрий Мальцев. – Мелкими шажочками ступает и быстро… Сразу видно – в тайге выросла, силы экономит.

… После вызлазки на огород решено пообедать: на столе у нас уже привычный суп из пакета. Он почему-то в горах кажется очень вкусным. Агафья тоже подсаживается к столу, но еды не касается, - так, поговорить пришла.

Агафья рассказывает инспекторам о своем житье-бытьеФото: Данил БАРАШКОВ

- Мы ей, конечно, предлагаем суп и чай, но она никогда не притронется. Она же из кержаков (ранее отдельная группа, в наши дни так называют всех староверов – прим. Ред.), - говорит Мальцев. – Вера запрещает. Хотя мужики у нас говорят, как-то давно Агафья кагору немного выпила. И кофе пробовала, но ей вкус не понравился.

За столом обсуждаем быт заимки.

Отшельница Агафья Лыкова в контрах с соседомФото: Данил БАРАШКОВ

- Ну и что этот послушник тут живет месяцами – не мог что ль огород вскопать? – риторически спрашивает инспектор Анатолий Челтыгмашев.

- Да он и не хочет, видимо, особо, - рассуждает Мальцев. – Хотел бы – давно бы вскопал.

Агафья же про помощь в управе от послушника Георгия говорит только одно: «Не можно». И все тут. И судя по ее упорству, дело не лопате как таковой, а в фундаментальных разногласиях на почве религии. Землю, по представлениям Агафьи, тоже обрабатывать нужно правильно.

Помимо подарков Агафье привезли семена на посадкуФото: Данил БАРАШКОВ

- К церкви-то его приручили, а вера есть ли в нем, - качает головой Карповна. – Ох, какой человек он…

Георгий же гнет свою линию: не дает ему Карповна помогать, не хочет от него пособления.

Огород Агафьи Лыковой помогают вскапывать инспекторы заповедникаФото: Данил БАРАШКОВ

Агафьины «дружки»

По словам Георгия, жить с Агафьей Карповной опасно в прямом смысле слова. И дело не в том, что таит в себе тайга.

- В меня тут даже стреляли.

Тайга охраняет заимку от медведей и других незваных гостейФото: Данил БАРАШКОВ

Был якобы случай: заехали на заимку рыбаки из местных – «дружки» Агафьи. В общем, якобы поплакалась им Карповна, что Георгий пытался ее даже побить. Те недолго думая, шмальнули из карабина поверх головы. Потом, правда, разобрались, что Агафья все не так поняла, и ничего дурного Георгий ей не делал. Просто рассорились в очередной раз соседи. Да поздно было: послушника взяла обида. Тогда он под покровом ночи, пока рыбаки мирно спали в домике Ерофея Седова, якобы прокрался к их лодке и перерезал веревку. Лодку, конечно, унесло течением. И наутро рыбаки ее долго ловили в Абакане.

Спутниковый телефон Агафья освоила. Но иногда путаетсяФото: Данил БАРАШКОВ

…Может, все действительно так и было, а может, все это – одна из легенд заимки Лыковых…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/711629" frameborder="0"></iframe> Георгий рассказывает, как использует солнечную энергию.Данил БАРАШКОВ

- Жду вертолета, - говорит Георгий. – Обещали в конце весны – начале лета. Там священник прилететь должен, попрошу его помочь мне. Советом – как ужиться с соседкой?

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