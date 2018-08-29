К домику отшельницы Агафьи Лыковой вплотную подобрался настырный медведь

СЕГОДНЯ 14:46 2018-08-29T14:42:21+03:00

Тем временем, ни защитить, ни помочь отшельнице пока некому: сосед, монах Гурий, заболел и был вынужден уехать

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Агафья Лыкова, знаменитая таежная отшельница, вновь просит о помощи. Недавно она осталась одна: монах-старовер с Урала, отец Гурий, который прожил на заике долгое время и во всем был помощником, заболел (грыжа). Его срочно вывезли на Урал, где благополучно прооперировали. Но пока помощи в тяжелом труде ждать Агафье не от кого, да еще и хищник подступил к самой заимке. Все ближе, ничего не боясь, подходит медведь...

Об этом поведал Николай Седов, - сын геолога Ерофея Седова, много лет соседствовавшего с Агафьей и похороненного на заимке. (Николай Седов в этом году две недели провел на заимке, помогал Агафье по хозяйству).

- Зверь очень чутко чувствует, один человек или кто-то с ним еще есть, - говорит Николай Ерофеевич. – Пока ходит, просто присматривается, близко не подходит. Хотя были случаи, что бродил рядом с избушками. Прохаживается на склоне горы, у которой расположена заимка. Было даже, что огородик у Агафьи Карповны вытоптал...

Страшно отшельнице еще и за свое небольшое хозяйство – кур, козочек и собаку. При этом хозяйке обители (так свою заимку называет Агафья) надо заготавливать дрова, ловить рыбу, делать припасы на зиму – в общем, работы непочатый край.

Агафья передала на «большую землю» письмо с очередной оказией (иногда у нее бывают сотрудники Роскосмоса – осматривают район а поисках упавших ракетных ступеней, иногда сотрудники заповедника «Хакасский», на территории которого расположена заимка, а порой и добровольцы в гости приезжают). Написала, что невмоготу одной, надо бы помощницу из староверов.

- Я Агафью Карповну понимаю, ей, конечно, помощница необходима, - считает редактор газеты «Красноярский рабочий» Владимир Павловский, который много лет дружит с отшельницей. – Но важно понимать, что на безопасности жизни на заимке это никак не скажется – две женщины вряд ли медведя отпугнут. Так что мужская рука здесь нужнее: для безопасности, для помощи в работе по хозяйству… А женщина помыкается-помыкается и сбежит. Мне, кстати, много лет уже приходят письма от желающих переселиться к Агафье. Честно скажу: я перестал на них отвечать. Потому что многие просто не осознают в полной мере всю сложность жизни на заимке.

Вот, скажем, элементарные вещи, к которым люди привыкли: помыться. Есть свидетельства одного художника, который как-то набрел на заимку: зимой Агафья растирается снегом, может, подогревает воду немного, летом она раздевалась, бегала по траве. Много знаете людей, которые выдержат жизнь без благ цивилизации? Ведь нужно полностью отрезать себя от внешнего мира. Я думаю, таких не то что в стране, в мире – единицы.

Да, и у хозяйки характер по-настоящему железный: как что не по ней – Агафья терпеть не будет.

Несмотря на то, что она кажется женщиной довольно простой, она свою обитель держит в кулаке, считает себя главной, что, в общем, так и есть. Она там «матушка» и даже, наверное, монахов умеет держать в руках: ей должны повиноваться. И в молитве, и в работе – во всем.

Удастся ли на этот раз найти помощника, кто этим будет заниматься, - пока не известно. Впрочем, монах Гурий, говорят, уже поправился и, в общем, готов вернуться на заимку: возможно, пока эту проблему удастся решить именно так...

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