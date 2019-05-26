Как «Комсомолка» Агафье Лыковой подарки везла

...Сейчас нам кажется, что директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий, позвонивший в редакцию «Комсомолки» неделю назад, был абсолютно уверен: от этой поездки мы, конечно, откажемся.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/709444" frameborder="0"></iframe> Агафья Лыкова: как живёт самая известная в мире отшельница.Никакой Робинзон Крузо не сравнится с Агафьей Лыковой. Эта женщина всю свою жизнь живёт в таёжной глуши. А вы бы смогли хотя бы на день отказаться от мобильного телефона?

«После нескольких месяцев «выноса мозга», - напишет он позже на своей страничке в социальной сети, - «мы решили взять «Комсомолку» с собой». Это правда.

В апреле 2019 у Агафьи Карповны юбилей – 75 лет. А ведь для нас это особенный герой: именно спецкорр «Комсомолки», легендарный Василий Песков, первым открыл таежную отшельницу миру.

И мы просили инспекторов заповедника взять нас с собой, когда они отправятся на заимку весной в этом году.

Подготовка к сплаву. Фото: Даниил БАРАШКОВ

- «Комсомолка», хотели – собирайтесь! - испытующе произнес в трубку Непомнящий (он звонит из Абакана, а мы – в Красноярске).

- Конечно! Когда едем? – чуть не завопили мы.

- Завтра, - спокойно ответил директор.

И тут мы поняли, во что ввязываемся, - в многодневный поход, в экспедицию, к которым готовятся минимум по нескольку дней. Но пути отступления не было.

- Принято, - максимально гордо постарались ответить мы, и, повесив трубку, успели купить последний билет на вечерний автобусный рейс, прибывающий утром в город Абаза.

Именно отсюда инспекторы отправлялись на лодках по реке Абакан на осмотр той части заповедника, где находится заимка. С заходом, конечно, к Агафье.

Из Абазы инспекторы отправлялись на лодках по реке Абакан на осмотр той части заповедника, где находится заимка. Фото: Даниил БАРАШКОВ

Агафье. Последней из Лыковых, знаменитой отшельнице, «бесполезной старушке» по выражению экс-главы Хакасии Виктора Зимина... Для любого журналиста редкий шанс, а для нас – особенная, «Комсомольская» история.

280 километров по воде

Абаза – название небольшого промышленного городка в Хакасии на 15 000 человек, откуда начинается наша экспедиция, образовалось от аббревиатуры «Абаканский завод». Ничего романтичного. Кроме гор, которые замкнулись вокруг него цепью, тайги, соснового воздуха и запаха лесных трав… Вся жизнь здесь крутится вокруг процветавшего в советское время Абазинского рудника. Он и в наши дни существует, однако о былых производственных мощностях горнякам приходится только мечтать. Здесь же расположен и визит-центр заповедника «Хакасский» - отправная точка на пути к Агафье.

- А нельзя ли было поближе к заимке Лыковых расположить визит-центр? – задаю наивный вопрос работникам заповедника, оценив по карте масштаб предстоящего путешествия. 280 километров вверх по реке Абакан в мае – не курортный вояж. В Западных Саянах еще лежит снег, ветер холодный и промозглый, случаются дожди.

Спустя полчаса после старта начинает идти дождь со снегом, затем град. Фото: Даниил БАРАШКОВ

- Где? В тайге? – отвечает с усмешкой замдиректора заповедника по охране территории Игорь Прокудин. – Туда ведь гостей не привезешь просто так. Да, вы сами все поймете.

Идти предстоит на трех лодках. У «Пираньи» имеется салон, где можно укрыться, две других – лодка старого образца и надувная «Фрегат» - открыты все ветрам.

- «Фрегат» заповедник специально приобрел в прошлом году, - продолжает Игорь Прокудин, - чтобы до Агафьи добираться. Лодка дорогая, около миллиона рублей стоит, но в наших условиях незаменима – отлично проходит по мелководью с грузом.

Груза у нас при этом достаточно много. Помимо самого необходимого для жизни в тайге, везем посылки для Агафьи Карповны.

- Пишут ей и посылки шлют со всего света – из Боливии пишут, из Финляндии, - рассказывает Прокудин. – Из Томска много посылок на этот раз. Общий вес порядка 100 килограммов. Если удастся по реке пройти, доставим все. Если вода еще не поднялась, оставим их на кордоне. Как только возможность доставить будет, увезем. Взяли также семена на посадку, сезон уже начался, она наверняка уже что-то посеяла. Растет у нее все – и картошка, и кабачки, и тыква, огурцы выращивает, небольшие помидорки, морковка хорошая растет.

Фото: Даниил БАРАШКОВ

Мы тоже Агафье подарки подготовили – два цветастых платка (она такие любит), ткань на сорочку, халат, полотенца и отрез на постельное белье, наборы с цветными нитками и иголки, сухофрукты, финики. В общем, то, что в тайге ей однозначно пригодится. Долгими зимними вечерами Агафья иногда рукодельничает – вот и сошьет себе наряд.

Отчаливаем ранним утром, около 09.00, предварительно спустив лодки на воду с помощью грузовика. В путь!

Холодно становится практически сразу, несмотря на то, что по совету работников заповедника, оделись мы тепло – прямо скажем все теплые вещи, что были с собой, плюс дождевик и спасжилет – вещь в такой поездке обязательная. И не только по соображениям безопасности. Спасжилет имеет еще одну немаловажную функцию – он позволяет сохранить тепло. Наш «Фрегат» летит по воде на скорости около 35 километров в час. Как говорят в таких случаях, температура воздуха за бортом порядка 4 градусов. Спустя полчаса после старта начинает идти дождь со снегом, затем град… Вот тут-то и становится понятно, как мы попали.

В апреле 2019 у Агафьи Карповны был юбилей – 75 лет. Фото: Даниил БАРАШКОВ

- По пути будем иногда останавливаться, - предупредил капитан «Фрегата», инспектор заповедника «Хакасский» Петр Шултреков, смахнув со стекол очков налипший снег. – Мы быстрые, а лодку с посылками придется иногда дожидаться, чтобы в связке идти. Ну, и ноги размять не помешает.

Подпрыгивая на волнах, несемся по Абакану навстречу к Агафье. Нетерпение и волнение, конечно, есть. Да, и страшновато, честно говоря. Абакан – река довольно непредсказуемая. И чтобы пройти по нему, как говорится, без сучка без задоринки, надо знать детально каждый поворот и изгиб. Вот Абакан кажется полноводным и глубоким - и тут же перекат, бровка, порог или просто валун. Напорешься на такой на скорости – и пиши пропало. Оказаться в ледяной воде в такую погоду – верная гибель: не факт, что сумеешь выкарабкаться даже в спасжилете. Помимо града и снега на пути был и еще один неприятный момент – лодка намертво села на мель. «Фрегат» весом в 180 килограммов вместе с мотором пришлось вручную оттаскивать с переката. По дороге особенно поговорить с инспекторами об Агафье не получается – любой разговор заглушает рев мотора. Так что ждем момента.

Кордон «Коэтру»

За двое суток доходим до кордона «Коэтру» (по названию реки, впадающей в Абакан) - это, можно сказать, опорный пункт заповедника на участке «Заимка Лыковых». До заимки отсюда рукой подать – каких-то 30 километров. Не самых, правда, простых: река на последнем подступе к Еринату еще сильно мелкая, водой не наполнилась. Зато на кордоне есть все для жизни: и банька, и пара домиков с теплыми современными печами, и аккуратная кухонька, порядок на которой поддерживает Дмитрий Мальцев.

За двое суток доходим до кордона «Коэтру». Фото: Даниил БАРАШКОВ

- У меня одно из образований – повар, - рассказывает Дмитрий, лихо закидывая в кастрюлю суп из пакета и картошку, - так что, когда я на кордоне, о готовке никто особенно не парится. Я готовить люблю и умею. А вообще, мы по сменам тут живем. Дважды в день, в 8 утра и в 9 вечера, выходим на связь с заповедником, узнаем прогноз погоды, докладываем обстановку – в общем, полноценное дежурство.

Разговоры, конечно, все об Агафье. Как она живет, как справляется с бытом, какие новости последние от нее?

- Вообще, у нас первым к ней чаще всего приходит Серега Хлебников, он тоже инспектор, - говорит Мальцев. – И зимой идет в лютый мороз, и летом в самую жару. Как-то зимой добирался, сколько мог на снегоходе, дальше на лыжах шел. Тут надо условия понимать: мы сейчас шли по воде трудно, а представьте, что значит зимой пройти этот путь… Да еще ручьи в горах и речушки не везде замерзают: надо снять лыжи, надеть болотные сапоги, перейти вброд, потом опять на лыжи… и так бессчетное количество раз. Он говорил, 70 ручьев насчитал, пока добирался. В общем, сил надо немеряно с учетом того, что с пустыми руками к ней не пойдешь. Кто же в гости без гостинцев ходит.

Хлебников тоже на кордоне, он, как один из самых опытных таежников, вел «Пиранью» с начальниками. Прибыли они чуть позже нас – заезжали в одну из изб, проверить обстановку после зимы: не нашкодили ли там медведи да росомахи, не разорили ли. По разговорам, Агафье он - самый настоящий сын. Крестный. Окрестила его Карповна (так Агафью инспекторы величают) по староверскому обряду – в реке. И даже поясок ему соткала своими руками именной с надписью «Честный пояс рабу Божию Сергию от Лыковой Агафьи Карповны». Хлебников об Агафье говорит с теплом, чувствуется, что опекает ее больше других.

- Карповне общения не хватает. Видать, темперамент у нее такой - надо говорить с кем-то. Вот придешь к ней, устанешь по дороге, измотаешься, она сядет рядом с тобой и говорит, говорит обо всем подряд – не уходит, - улыбается Хлебников. – Тебе вроде и передохнуть надо – путь-то не близкий, выспаться, а ты слушаешь терпеливо, обидеть боишься. Позапрошлый год – пришли к ней на снегоходах уже под зиму, она говорит: «Заколите мне козла, сена мало на зиму, надо одного забить». Помогли, конечно. Она на заваленку перед избой мясо сложила, прикрыла. Потом зимой уже спрашиваю у нее: «Ну, как, Карповна, ела козла-то?». Да нет, - говорит, - не ела, кошки все съели. Они под снегом лаз к мясу проделали и схомячили его потихоньку.

Замка Агафьи Лыковой. Фото: Даниил БАРАШКОВ

- Котов-то много у нее?

- Сейчас даже не знаю, сколько точно, но меньше, чем было: некоторых удалось вывезти и раздать, другие поизвелись. Раньше штук 20 было. Они же плодятся быстро.

…Вечером замдиректора заповедника по охране территории Игорь Прокудин предлагает задержаться на кордоне.

- Мы разведали обстановку. Варианта у вас сейчас два: либо завтра утром идете налегке – без посылок, только семена, письма и то, что в дороге нужно, либо ждете день, пока вода в реке поднимется, - говорит Прокудин. – Прогноз хороший, день будет жаркий. Вода поднимется – пройдете до заимки. Если завтра пойдете утром – лодку тащить будете метров 700.

Решаем остаться на кордоне. И двинуть в дорогу, когда река хоть немного наполнится водой, потому что силы на исходе. Да, и рисковать лишний раз жизнью и техникой не хочется.

Продолжение следует.

Читайте в следующей серии большого репортажа - как встретила нас Агафья, почему она ссорится с единственным соседом и кто живет вместе с ней в домике.

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Всё это время они проведут на кордоне заповедника. Дорога до кордона заняла более двух дней и была усложнена погодными условиями в виде постоянно идущего снега. Кроме этого, в условиях низкого уровня воды инспекторы были вынуждены вручную перетаскивать лодку. (Подробности)

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