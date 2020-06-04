2020-06-04T09:45:20+03:00
Происшествия

Красноярская полиция нашла автомобиль, на котором уехали напавшие на инкассаторов грабители

Черную «шестерку» бросили в одном из дворов [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Полиция нашла автомобиль, на котором уехали напавшие на инкассаторов грабители. Фото: пресс-служба МВДПолиция нашла автомобиль, на котором уехали напавшие на инкассаторов грабители. Фото: пресс-служба МВД
Изменить размер текста:

Полиция нашла автомобиль, на котором уехали напавшие на инкассаторов грабители. Черную «шестерку» - ВАЗ 2106 – бросили в одном из тихих дворов города. Старая, неухоженная, запыленная и неприметная, без номерных знаков. На ней скрылись трое неизвестны, совершивших кровавое преступление.

Место нападения на инкассаторов в Красноярске 30.05.2020.Видео: ГУ МВД России по красноярскому краю.! другой источник

Напомним, утром 30 мая, это была суббота, инкассаторская машина подъехала к отделению Сбербанка на улице Щорса. Когда два инкассатора вышли из нее, к ним подбежали неизвестные в масках. Один сделал очередь из автомата, прицельно стрелял по рукам. Второй выхватывал мешок с деньгами.

После этого они добежали до черной машины, ждавшей их неподалеку, и уехали в неизвестном направлении. Затем «шестерку» бросили и пересели на более надежный внедорожник.

После нападения на инкассаторов в Красноярске 30.05.2020 возбуждено уголовное дело.Видео: ГУ МВД России по Красноярскому краю.! другой источник

По информации полиции в момент нападения на машине были госномера Е 099 РО 35. Также «шестерка» могла передвигаться под номером Х 599 ЕХ 24. След, кстати, ведет в Иркутскую область, жительница Тайшета призналась нагрянувшим к ней оперативникам, что несколько лет назад с ее личной машины кто-то украл номера. И даже показала справку.

Сбербанк объявил о вознаграждении в размере 1 миллиона рублей за любую достоверную информацию, которая будет способствовать поимке злоумышленников, напавших на инкассаторов в Красноярске.

А это - портреты грабителей. Фото: фотороботы, предоставлены МВД

А это - портреты грабителей. Фото: фотороботы, предоставлены МВД

Сотрудники полиции обращаются к гражданам, которые видели данный автомобиль во дворах, на стоянках, либо на парковке, либо передвигавшихся на нем граждан, а также тех, кто проезжал, либо проходил 30 мая 2020 года в период с 07: 00 до 08:45 по улицам:

- Щорса, Новая, Кутузова, Маяковского, Щербакова, Добролюбова.

Если у вас есть запись с автомобильного регистратора с изображением данного автомобиля в указанный промежуток времени, просьба обратиться по телефонам:

- горячая линия: 102, (391) 245-93-33, 8-904-896-45-54

- телефон доверия ГУ МВД по Красноярскому краю: (391) 245-96-46.

Что касается пострадавших, их удалось спасти – врачи сделали все возможное, чтобы вытащить их с того света. После операции обоих перевели из реанимации, состояние стабильное. Понадобится реконструкция рук, ведь преступники стреляли прицельно – по рукам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стабильно тяжелое: врачи рассказали о состоянии инкассаторов, раненых при нападении в Красноярске. Консилиум избрал тактику дальнейшего лечения [видео]

События вчерашнего дня, 30 мая, вторые сутки обсуждают в городе – о таких дерзких преступлениях в духе 90-х годов прошлого века красноярцы давно забыли. А тут – новое ограбление. Накануне двое мужчин в масках напали на инкассаторов и похитили сумку с деньгами, затем скрылись с добычей – запрыгнули в черные старенькие «Жигули», ожидавшие их неподалеку (подробнее).

«Стреляли прицельно по рукам»: после нападения на инкассаторов в Красноярске возбуждено уголовное дело

На мокром асфальте расплылись лужи крови, рядом гильзы… Сегодня, 30 мая, на улице Щорса в Красноярске расстреляли двух инкассаторов, возбуждено уголовное дело по статье Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» (подробности).

Момент нападения на инкассаторов в Красноярске попал на видео

Расстрел инкассаторов в Красноярске попал на видео. В распоряжении «Комсомольской правды – Красноярск» оказался ролик с камеры наблюдения, расположенной на фасаде здания. Напомним, в половину девятого утра 30 мая на улице Щорса в Красноярске было совершено нападение на инкассаторов у одного из отделений «Сбербанка» (подробности).

Появилась зацепка! Установлены номера машины, на которой скрылись напавшие на инкассаторов в Красноярске 30 мая 2020 года. След ведет в Иркутскую область [эксклюзив kp.ru]

В громком деле о недавнем нападении на инкассаторов в Красноярске появились первые зацепки. Во-первых, со слов очевидцев составлены портреты, - и довольно выразительные, подозреваемых в нападении. Во-вторых, по видеокамерам «считали» номера машины, на которой скрылись преступники. И пусть они принадлежат человеку, который не имеет отношения к сегодняшним событиям, все равно эта информация ценная и может помочь (подробнее).

Появились портреты подозреваемых: за информацию о напавших на инкассаторов в Красноярске Сбербанк объявил вознаграждение в миллион

В полиции открыли горячую линию [фото, видео]

В Красноярске объявили вознаграждение в миллион за информацию о налетчиках, расстрелявших инкассаторов 30 мая 2020 года (подробнее).

Эксперт о напавших на инкассаторов в Красноярске 31 мая 2020 года: «Скорее всего, новички, судимые за мелкие преступления»

Полиция пока не дает новых данных о нападении на инкассаторов в Красноярске в субботу 30 мая. Но специалисты уверены, что задержание – вопрос только времени, слишком много следов оставили напавшие (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Красноярске вандалы сломали деревянную беседку у Восточного входа на «Столбы»
В Красноярске в популярном парке «Гремячая грива» горожане накормили бутербродами медведицу
Губернатор Красноярского края и глава МЧС прилетели в Норильск
В Красноярске на автобусе 60-го маршрута работал водитель, лишенный прав за пьяную езду
Нового уполномоченного по защите прав предпринимателей должны утвердить в Красноярском крае
В Хакасии охранники колонии в воспитательных целях насмерть забили заключенного
В Красноярском крае могильщик умер на кладбище во время похорон
В Норильске объявлен режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов
В Норильске задержан начальник цеха на ТЭЦ-3, где произошла утечка нефтепродуктов
В Красноярске во время пандемии подскочил спрос на диваны!
Скучают не только люди. Медсестре из обсерватора Красноярска устроили свидание с собакой
В Красноярске ищут очевидцев смертельного ДТП
Открылся визит-центр природного парка «Ергаки»
В Красноярске начался набор в физико-математически классы СФУ
ВТБ на треть увеличил выдачу ипотеки
10,5 миллиардов с плюсом: «Норникель» готовит «второй пакет» поддержки для сотрудников и регионов
Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 3 июня 2020 года: за сутки умерли 3 человека
«Он не мог сам уйти на остров Татышев». Соседи погибшего 6-летнего мальчика рассказали, как искали его всю ночь
В Красноярске мамы с коронавирусом родили здоровых детей
В Хакасии полицейский сбил двух девочек 5-ти и 7-ми лет
Путь мальчика проследят по видеокамерам. В Красноярске идет расследование смерти ребенка
Нужна реконструкция рук: как лечат в Красноярске раненых инкассаторов
Два отделения хирургии красноярского онкодиспансера закрыли на карантин из-за коронавируса
В Красноярске объявлен сбор на поиски пропавшего 6-летнего мальчика
Новый мост через Енисей появится в 2023 году
Аналитики Райффайзенбанка выяснили сколько жилья попадает под льготную ипотеку
Казино в квартире: жители Красноярского края зарабатывали на пенсионерах
В Красноярске двое заключенных скинулись на взятку начальнику отряда