Красноярская полиция нашла автомобиль, на котором уехали напавшие на инкассаторов грабители

Полиция нашла автомобиль, на котором уехали напавшие на инкассаторов грабители. Черную «шестерку» - ВАЗ 2106 – бросили в одном из тихих дворов города. Старая, неухоженная, запыленная и неприметная, без номерных знаков. На ней скрылись трое неизвестны, совершивших кровавое преступление.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/782142" frameborder="0"></iframe> Место нападения на инкассаторов в Красноярске 30.05.2020.Видео: ГУ МВД России по красноярскому краю.! другой источник

Напомним, утром 30 мая, это была суббота, инкассаторская машина подъехала к отделению Сбербанка на улице Щорса. Когда два инкассатора вышли из нее, к ним подбежали неизвестные в масках. Один сделал очередь из автомата, прицельно стрелял по рукам. Второй выхватывал мешок с деньгами.

После этого они добежали до черной машины, ждавшей их неподалеку, и уехали в неизвестном направлении. Затем «шестерку» бросили и пересели на более надежный внедорожник.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/782143" frameborder="0"></iframe> После нападения на инкассаторов в Красноярске 30.05.2020 возбуждено уголовное дело.Видео: ГУ МВД России по Красноярскому краю.! другой источник

По информации полиции в момент нападения на машине были госномера Е 099 РО 35. Также «шестерка» могла передвигаться под номером Х 599 ЕХ 24. След, кстати, ведет в Иркутскую область, жительница Тайшета призналась нагрянувшим к ней оперативникам, что несколько лет назад с ее личной машины кто-то украл номера. И даже показала справку.

Сбербанк объявил о вознаграждении в размере 1 миллиона рублей за любую достоверную информацию, которая будет способствовать поимке злоумышленников, напавших на инкассаторов в Красноярске.

А это - портреты грабителей. Фото: фотороботы, предоставлены МВД

Сотрудники полиции обращаются к гражданам, которые видели данный автомобиль во дворах, на стоянках, либо на парковке, либо передвигавшихся на нем граждан, а также тех, кто проезжал, либо проходил 30 мая 2020 года в период с 07: 00 до 08:45 по улицам:

- Щорса, Новая, Кутузова, Маяковского, Щербакова, Добролюбова.

Если у вас есть запись с автомобильного регистратора с изображением данного автомобиля в указанный промежуток времени, просьба обратиться по телефонам:

- горячая линия: 102, (391) 245-93-33, 8-904-896-45-54

- телефон доверия ГУ МВД по Красноярскому краю: (391) 245-96-46.

Что касается пострадавших, их удалось спасти – врачи сделали все возможное, чтобы вытащить их с того света. После операции обоих перевели из реанимации, состояние стабильное. Понадобится реконструкция рук, ведь преступники стреляли прицельно – по рукам.

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