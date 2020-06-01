Эксперт о напавших на инкассаторов в Красноярске 30 мая 2020 года: «Cкорее всего, новички, судимые за мелкие преступления»

Полиция пока не дает новых данных о нападении на инкассаторов в Красноярске в субботу 30 мая. Но специалисты уверены, что задержание – вопрос только времени, слишком много следов оставили напавшие. Напомним, вооруженный налет произошел утром на улице Щорса. На видео кадрах видно: у одного из отделений «Сбербанка» сотрудники вынесли из машины увесистую сумку с деньгами... В этот момент началась стрельба.

- Юридически это квалифицируется не как ограбление, а разбойное нападение, - уточняет известный красноярский юрист, специалист в области уголовного права Николай Алмаев. – Ограбление – когда не причиняется никакой вред здоровью, в данном случае совсем другая статья, и другая санкция (до 15 лет лишения свободы). Если кто-то из инкассаторов погиб бы при нападении, это вообще было бы «убийство» со множеством отягчающих обстоятельств – до 25 лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/782143" frameborder="0"></iframe> После нападения на инкассаторов в Красноярске 30.05.2020 возбуждено уголовное дело.Видео: ГУ МВД России по Красноярскому краю.! другой источник

- Как вам кажется, кто совершил нападение?

- Думаю, это не опытные, изощренные преступники; но ранее имеющие судимость по легким статьям – кража, возможно, грабеж. Человек, не имеющий до этого, скажем так, криминального опыта, не пошел бы на столь серьезное, а главное, дерзкое преступление. В остальном это, скорее всего, новички, которые, хоть и явно готовились, все равно совершили ошибки, просчеты. Какие?

Во-первых, слишком много суеты в их действиях, они совершают много лишних, ненужных движений.

Во-вторых, понимая, что над ними видеокамеры, оставляют «следы»: уверен, что при детальном разборе видеосъемки (а она наверняка не одна) экспертам удастся установить и черты личности, и данные автомобилей (ведь полиции уже известно, что они поменяли машину, отъехав от места нападения).

В-третьих, скорее всего, они не знали, сколько в сумке может быть денег. Значит, шли наугад. Потому что, если верить сообщениям, что похищено два миллиона – это все-таки не та сумма, ради которой стоит идти на подобный риск.

Ну и, надо понимать, как сбывать эти деньги. Купюры явно переписаны, значит, рассчитываться ими можно только по мелочи, где-то в ларьках или на рынке, где нет терминалов. У меня недавно как раз было уголовное дело, по сбыту поддельных 5000 купюр (напечатали подделку в европейской части России). Мошенники покупали в ларьках газировку, разменивали деньги. Тоже, согласитесь, не серьезно для организованной преступной банды.

Думаю, задержание – только вопрос времени, на месте напавших лучше всего было бы добровольно сдаться. Только это, с учетом множества отягчающих обстоятельств, возможно, смягчит приговор. При рассмотрении подобных дел обычно учитывается роль каждого исполнителя, соответственно, и тяжесть вины. Но здесь, думаю, наказание может быть соразмерным, оба налетчика выполняют примерно одинаковую роль, нет такого, чтобы кто-то стрелял, а кто-то стоял в стороне. Наказание, как я уже говорил, грозит серьезное, до 15-ти лет лишения свободы.

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