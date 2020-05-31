Стабильно тяжелое: врачи рассказали о состоянии инкассаторов, раненых при нападении в Красноярске

События вчерашнего дня, 30 мая, вторые сутки обсуждают в городе – о таких дерзких преступлениях в духе 90-х годов прошлого века красноярцы давно забыли. А тут – новое ограбление. Накануне двое мужчин в масках напали на инкассаторов и похитили сумку с деньгами, затем скрылись с добычей – запрыгнули в черные старенькие «Жигули», ожидавшие их неподалеку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/782142" frameborder="0"></iframe> Место нападения на инкассаторов в Красноярске 30.05.2020.Видео: ГУ МВД России по красноярскому краю.! другой источник

Все это произошло около 8:20 утра на улице Щорса, возле отделения «Сбербанка». Нет сомнений – преступники знали о приезде инкассаторской машины, ждали ее. И когда инкассаторы вышли, раздались выстрелы из автомата. Пролилась кровь – грабители стреляли на поражение. Затем скрылись с добычей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/782143" frameborder="0"></iframe> После нападения на инкассаторов в Красноярске 30.05.2020 возбуждено уголовное дело.Видео: ГУ МВД России по Красноярскому краю.! другой источник

Раненых инкассаторов прооперировали. Операции были сложными, но мужчин удалось спасти. Сейчас они находятся в реанимации. В пресс-службе краевого министерства здравоохранения состояние раненых стабилизировалось. Хотя оно по-прежнему тяжелое. Красноярские врачи собрали консилиум с федеральными специалистами и определили дальнейшую тактику лечения. В том числе возможные дальнейшие оперативные вмешательства.

Добавим, что в городе объявлен план-перехват. Руководство операцией по поиску и поимке преступников взял на себя лично начальник Главного управления МВД России по краю генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий.

ВАЖНО

Подозреваемые могут передвигаться на автомобиле «Гранд Черокки» или «Рейнж Ровер». Если вы что-то знаете о нападении или налетчиках, срочно звоните 02 или 227-19-95.

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