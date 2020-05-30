2020-05-30T08:41:31+03:00
Происшествия

Двое в масках и с автоматами: неизвестные расстреляли инкассаторов в Красноярске

Люди ранены, их увезли в больницу [фото]
Ася ЖУКОВА
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В городе объявлен план «Перехват». Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю.В городе объявлен план «Перехват». Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю.
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Два человека в масках, в черных дождевиках и с автоматами… В Красноярске неизвестные совершили нападение на инкассаторов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

Налет на отделение «Сбербанка», расположенное на улице Щорса, случился утром 30 мая. Машина инкассаторов стояла у входа, сотрудники были рядом. И тут появились двое. Один дал очередь из автомата, другой подхватил сумку. И оба кинулись бежать. Все заняло не больше нескольких секунд.

По тревоги подняли все оперативные службы. Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По тревоги подняли все оперативные службы. Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Были ранены два инкассатора, они уже в больницы. Врачи оказывают пострадавшим медпомощь. В городе объявлен план «Перехват». По тревоге подняли все оперативные службы города, подключился край. Ориентировки передали на все посты в ближайшие районы.

Работают эксперты.Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Работают эксперты.Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Руководство операцией взял на себя лично начальник Главного управления МВД России по краю генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий.

ВАЖНО

Подозреваемые могут передвигаться на автомобиле «Гранд Черокки» или «Рейнж Ровер». Если вы что-то знаете о нападении или налетчиках, срочно звоните 02 или 227-19-95.

ИСТОЧНИК KP.RU

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