Появились портреты подозреваемых: за информацию о напавших на инкассаторов в Красноярске Сбербанк объявил вознаграждение в миллион

В Красноярске объявили вознаграждение в миллион за информацию о налетчиках, расстрелявших инкассаторов 30 мая 2020 года.

Напомним, дерзкое нападение на инкассаторов случилось около 8.20 утра на улице Щорса. На кадрах видео видно: у одного из отделений «Сбербанка» сотрудники вытащили из машины увесистую сумку с деньгами. В этот момент к ним подбежали двое – в черной одежде, масках, с оружием. Первый несколько раз выстрелил на поражение. Бил прицельно, по рукам, потому что инкассаторы пытались защитить груз, сопротивляться. Второй подхватил сумку. После чего оба запрыгнули в черные «Жигули» и скрылись. Сумку швырнули в багажник, есть данные, что в ней находилось больше двух миллионов рублей (но это неподтвержденная информация). В Красноярске объявили план «Перехват», все оперативные службы подняли по тревоге. Пошли уже третьи сутки с момента нападения, а преступники пока не пойманы. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Это до 10 лет лишения свободы.

В полиции открыта горячая линия. Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Сегодня в деле появилась первая зацепка. Установлена хозяйка номеров машины, на которой уехали нападавшие. Кроме того, подключился Сбербанк. Объявлено о вознаграждении за любую достоверную информацию, которая поможет выйти на преступников.

КОНКРЕТНО

В полиции открыта горячая линия. Все, кому известно о местонахождении подозреваемых, могут сообщить об этом в полицию по телефонам: 102, 8(391)2459333, 89048964554, или по телефону доверия ГУ МВД по Красноярскому краю 8(391)2459646.

ВАЖНО

Появились фотороботы и приметы подозреваемых

– мужчина, на вид 30-35 лет, рост 170 сантиметров, европейский тип лица, худощавого телосложения, залысина на макушке по бокам короткие тёмно-русые волосы. Был одет до совершения преступления: в куртке-олимпийке тёмного цвета, джинсы или брюки тёмного цвета, на ногах туфли или мокасины тёмного цвета;

Один из подозреваемых. Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю.

– мужчина, на вид 30-35 лет, европейский тип лица, рост 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, стрижка спортивная волосы светло-русые. Особые приметы: на шее цепь из металла жёлтого цвета широкого плетения «бисмарк», впалые глаза и впалые скулы, нос широкий картошкой смещён в левую сторону. Был одет до совершения преступления: рубашка светлая с коротким рукавом;

Второй подозреваемый. Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю.

– мужчина, на вид 27-30 лет, рост 180-185 сантиметров, плотного телосложения, выпирающие скулы, широкие брови, был одет до совершения преступления: спортивный костюм синего цвета, кроссовки чёрного цвета.

И третий. Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю.

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