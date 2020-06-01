Появилась зацепка! Установлены номера машины, на которой скрылись напавшие на инкассаторов в Красноярске 30 мая 2020 года

В громком деле о недавнем нападении на инкассаторов в Красноярске появилась первая зацепка. Как удалось узнать «Комсомольской правде – Красноярск», сыщики уже вышли на след подозреваемых, и он, похоже, ведет в Иркутскую область.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/782143" frameborder="0"></iframe> После нападения на инкассаторов в Красноярске 30.05.2020 возбуждено уголовное дело.Видео: ГУ МВД России по Красноярскому краю.! другой источник

Напомним, дерзкое нападение на инкассаторов случилось около 8.20 утра в субботу, 30 мая, на улице Щорса. На кадрах видео видно: у одного из отделений «Сбербанка» сотрудники вытащили из машины увесистую сумку с деньгами. В этот момент к ним подбежали двое – в черной одежде, масках, с оружием. Первый несколько раз выстрелил на поражение. Бил прицельно, по рукам, потому что инкассаторы пытались защитить груз, сопротивляться. Второй подхватил сумку. После чего оба запрыгнули в черные «Жигули» и скрылись. Сумку швырнули в багажник, есть данные, что в ней находилось больше двух миллионов рублей (но это неподтвержденная информация). В Красноярске объявили план «Перехват», все оперативные службы подняли по тревоге. Пошли уже третьи сутки с момента нападения, а преступники пока не пойманы. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Гильзы, которые нашли на месте нападенияФото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Следователи отрабатывают все возможные версии. И вот главная из них.

- Ко мне просто пришла хорошая знакомая, женщина, у нее крупный бизнес в Тайшете, - несколько магазинов, - рассказал «Комсомольской правде – Красноярск» редактор издания «Тайшет 24» Андрей Лаховский. – И она рассказала, пожаловалась, что в выходные ее «атаковали» силовики из Красноярска, допрашивали ее по телефону. А в понедельник ее вызвали местные следователи. оказалось, это связано с вашим регионом, с громким делом об ограблении банка. Следователями были установлены номера машины, черных «Жигулей», на которой скрылись нападавшие. Они принадлежат той самой моей знакомой. Стоит ли говорить, для нее это стало полной неожиданностью. Три года назад, в 2017-м, она на микроавтобусе приезжала в Красноярск за партией товара. И, пока ходила за покупками, эти номера срезали. Она написала заявление в полицию, там все зафиксировали, выдали соответствующую справку об утрате номеров. Она получила новые и благополучно забыла об этой неприятности. Представьте, две недели назад она разбирала дома старые бумаги, нашла эту справку, хотела выбросить. Но, как чувствовала, положила обратно в шкаф, как подтолкнуло что-то. Прошло две недели, и тут случился этот налет. Понятно, она тут же показала справку, доказала свою непричастность.

По словам нашего коллеги, рассказ женщины подтвердили тайшетские силовики. Теперь следователям предстоит разобраться, гастролеры или местные напали на инкассаторов.

Грабители сели в машину через 20 секунд после первого выстрелаФото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Отметим, есть сведения, что им удалось похитить больше двух миллионов рублей. После налета сотрудники попали в больницу, им сделали экстренные операции. Спустя двое суток оба пошли на поправку. Врачи делают все, чтобы сохранить им руки, изрешеченные дробью из ружья грабителей.

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