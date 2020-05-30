«Стреляли прицельно по рукам»: после нападения на инкассаторов в Красноярске возбуждено уголовное дело

На мокром асфальте расплылись лужи крови, рядом гильзы… Сегодня, 30 мая, на улице Щорса в Красноярске расстреляли двух инкассаторов, возбуждено уголовное дело по статье Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Напомним, все произошло около 8.20 утра. У отделения «Сбербанка» стояла машина инкассаторов. Один из них только что вытащил сумку с деньгами. И тут подбежали двое мужчин в темных дождевиках, масках. У одного из них было оружие, он несколько раз выстрелил на поражение. Второй подхватил сумку с деньгами. И спустя несколько секунд нападавшие скрылись. Неподалеку их ждали черные «Жигули». Машина сдала назад, налетчики запрыгнули в салон и дали по газам. То есть преступников было, как минимум, трое. И они 100%-но знали, когда автомобиль инкассаторов будет у банка с деньгами. Налет был точно спланирован.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/782142" frameborder="0"></iframe> Место нападения на инкассаторов в Красноярске 30.05.2020.Видео: ГУ МВД России по красноярскому краю.! другой источник

По данным наших коллег с ТВК, стрелок бил прицельно, по рукам. Потому что инкассаторы попытались защитить груз, сопротивляться. Но нападение было слишком внезапным.

... Сейчас оба находятся в реанимации, в тяжелом состоянии, у них большая кровопотеря. Первоначально в соцсетях даже распространили информацию, что один умер. Но, благо, она не подтвердилась. За жизнь пострадавших борются врачи.

Есть сведения, что нападавшие сумели похитить больше 2 миллионов рублей. Но они пока никем не подтверждена. Официальных данных об ущербе нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/782143" frameborder="0"></iframe> После нападения на инкассаторов в Красноярске 30.05.2020 возбуждено уголовное дело.Видео: ГУ МВД России по Красноярскому краю.! другой источник

В Красноярске и ближайших районах введен план «Перехват». Ориентировки переданы во все отделения. Подняты по тревоге все оперативные службы, подключен угрозыск. Операцией руководит лично начальник ГУ МВД России по региону Александр Речицкий.

Подключены все оперативные службы. Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю.

ВАЖНО

Известно, что налетчики уехали на черных «Жигулях», а потом, бросив их пересели на другой автомобиль. Это Jeep Grand Cherokee или Range Rover. Если у вас есть сведения, которые могут помочь в поимке подозреваемых, звоните 02 или 227-19-95.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Момент нападения на инкассаторов в Красноярске попал на видео

Расстрел инкассаторов в Красноярске попал на видео. В распоряжении «Комсомольской правды – Красноярск» оказался ролик с камеры наблюдения, расположенной на фасаде здания.

Напомним, в половину девятого утра 30 мая на улице Щорса в Красноярске было совершено нападение на инкассаторов у одного из отделений «Сбербанка» (подробности).

Двое в масках и с автоматами: неизвестные расстреляли инкассаторов в Красноярске

Два человека в масках, в черных дождевиках и с автоматами… В Красноярске неизвестные совершили нападение на инкассаторов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

Налет на отделение «Сбербанка», расположенное на улице Щорса, случился утром 30 мая. Машина инкассаторов стояла у входа, сотрудники были рядом. И тут появились двое. Один дал очередь из автомата, другой подхватил сумку. И оба кинулись бежать. Все заняло не больше нескольких секунд (подробности).