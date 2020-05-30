Момент нападения на инкассаторов в Красноярске попал на видео.

Расстрел инкассаторов в Красноярске попал на видео. В распоряжении «Комсомольской правды – Красноярск» оказался ролик с камеры наблюдения, расположенной на фасаде здания.

Напомним, в половину девятого утра 30 мая на улице Щорса в Красноярске было совершено нападение на инкассаторов у одного из отделений «Сбербанка».

На кадрах видно: сотрудники вытаскивают сумку с деньгами из машины. И в этот момент к ним подбегают двое – в черных дождевиках, масках, с оружием. Первый нападавший несколько раз стреляет на поражение, второй хватает сумку, после чего оба убегают. Все произошло в течение нескольких секунд. Какая сумма была похищена, пока неизвестно.

В городе объявлен план "Перехват". Фото ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В Красноярске объявлен план «Перехват», все оперативные службы подняты по тревоге. Операцией руководит лично начальник краевого главка Александр Речицкий.

ВАЖНО

Известно, что налетчики скрылись на автомобиле Jeep Grand Cherokee или Range Rover. Если у вас есть сведения, которые могут помочь в поимке подозреваемых, звоните 02 или 227-19-95.

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«Стреляли прицельно по рукам»: после нападения на инкассаторов в Красноярске возбуждено уголовное дело

На мокром асфальте расплылись лужи крови, рядом гильзы… Сегодня, 30 мая, на улице Щорса в Красноярске расстреляли двух инкассаторов, возбуждено уголовное дело по статье Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» (подробности).

Двое в масках и с автоматами: неизвестные расстреляли инкассаторов в Красноярске

Два человека в масках, в черных дождевиках и с автоматами… В Красноярске неизвестные совершили нападение на инкассаторов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

Налет на отделение «Сбербанка», расположенное на улице Щорса, случился утром 30 мая. Машина инкассаторов стояла у входа, сотрудники были рядом. И тут появились двое. Один дал очередь из автомата, другой подхватил сумку. И оба кинулись бежать. Все заняло не больше нескольких секунд (подробности).