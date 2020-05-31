Что изменится в Красноярском крае с 1 июня 2020 года: режим самоизоляции продлен

Жителей интересует, какие изменения будут в Красноярске и крае с 1 июня 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Сразу вас огорчим, режим самоизоляции и все ограничения продлеваются в до 14 июня 2020 года включительно. Это значит, что никаких кафе, никаких фитнес-залов, никаких кинотеатров еще 2 недели (минимум). Но, хочется верить, что к концу месяца получится победить коронавирус, и минимизировать ежедневное количество зараженных (за последнюю неделю минимальная цифра зараженных в день составила 136 человек...). Спросите, причем тут конец месяца? Ведь на 24 июня назначены Парады Победы, следовательно, власти приложат все силы, чтобы к этой дате распространение COVID-19 минимизировать.

РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ ПРОДЛЕН

Режим самоизоляции в Красноярске продлевается еще на две недели – до 14 июня. Соответствующий указ подписал губернатора края Александр Усс.

- Для этого есть достаточно серьезное основание. Сегодня в крае и, прежде всего, в Красноярске ежедневно фиксируется от 100 до 150 случаев заболевания. Это очень много. Я напомню вам, что именно такие цифры в апреле у нас получались за неделю. Теперь это один день. Поэтому и система наших медицинских учреждений работает на пределе, и наполняемость коечного фонда практически критична. В Красноярске это порядка 90%, хотя в целом по краю – 63%, - прокомментировал свое решение глава региона. (Подробнее)

КЛАДБИЩА ОТКРЫЛИ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЙ

Кладбища в черте Красноярска тоже стали доступны для посещения. Можно прийти туда и навестить своих усопших. Ранее погосты были открыты только для проведения захоронений. (Подробнее)

ОСТРОВ ТАТЫШЕВ ОТКРЫТ

С начала апреля даже убрали автобусную остановку, а сам остров патрулировали полицейские. Останавливали и проверяли потенциальных нарушителей режима самоизоляции, введенного в городе и крае. Теперь на острове можно заниматься спортом одному или с семьей. Но с соблюдением социальной дистанции от других посетителей парка (от полутора метров и более). Кстати, прокаты на острове открыты! (Подробнее)

АНОМАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ КЛЕЩЕЙ

В Красноярске отмечают аномальную активность клещей – норматив превышен в 200 раз. Депутаты красноярского Горсовета даже предложили объявить на территории города режим ЧС из-за нашествия клещей. Но несмотря на такую непростую ситуацию, в городе нигде нет иммуноглобулина. Сегодня мы обзвонили все государственные и платные травмункты Красноярска, где нам сказали, что иммуноглобулина у них нет с начала мая. И в случае наличия страховки, предложили вместо него йодантипирин. (Подробнее)

НАЧАЛО ЛЕТО БУДЕТ ДОЖДЛИВЫМ

Экстренное предупреждение из-за грозы, града и сильного ветра объявлено в Красноярском крае. Как передает Среднесибирское УГМС, в первые дни лета в центральных и южных районах Красноярского края возможны сильные дожди, грозы, град. Ветер усилится до 17-22 метров в секунду. (Подробнее)

ОТКЛЮЧЕНИЯ ВОДЫ

Пандемия повлияла даже на отключения холодной воды. Какими они будут в этом сезоне? Утвержденный график сопровождался приятным для горожан комментарием генерального директора компании «КрасКом» Олега Гончерова о сокращении времени летних отключений холодной воды с одних суток до нескольких часов:

— По графику каждый водозабор должны останавливать на двое суток, однако мы рассчитываем по возможности останавливать максимум на сутки, а в идеале – на несколько часов. Потому что основные работы, которые по регламенту требуют отключения электрооборудования на продолжительное время, были выполнены на водозаборных сооружениях в прошлом году. (Подробнее)