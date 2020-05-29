Где поставить иммуноглобулин в Красноярске в 2020 году: адреса, цены, рекомендации врачей

В Красноярске отмечают аномальную активность клещей – норматив превышен в 200 раз. Депутаты красноярского Горсовета даже предложили объявить на территории города режим ЧС из-за нашествия клещей. Но несмотря на такую непростую ситуацию, в городе нигде нет иммуноглобулина. Сегодня мы обзвонили все государственные и платные травмункты Красноярска, где нам сказали, что иммуноглобулина у них нет с начала мая. И в случае наличия страховки, предложили вместо него йодантипирин.

- Клещей в этом году в десятки раз больше, чем обычно. Поэтому уколы иммуноглобулина, ставят только тем, у кого подтвердился диагноз клещевой энцефалит. Кроме того, есть и другие препараты для лечения болезней, которые переносят клещи. В Красноярском крае имеется запас иммуноглобулина для бесплатной инъекции детям, кроме того есть другие препараты, которые действуют подобно иммуноглобулину, в аптечной сети эти препараты имеются и если врач назначит, то жители края и города могут их приобрести и использовать, - пояснила Наталья Краснопеева, пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

В страховых компаниях нам рассказали, что дефицит иммуноглобулина возник из-за введенного режима самоизоляции, объёмы производства препарата упали. Но возможны и проблемы с оформлением процедуры закупок.

- Полис предусматривает введение иммуноглобулина не позднее чем через 72 часа после укуса клеща в эндемичном по клещевому энцефалиту регионе (Красноярский край входит в их список) ИЛИ терапию йодантипирином. Такая ситуация в Красноярске уже была пару лет назад, - рассказала Ольга, сотрудница одной из страховых компаний. - Всем застрахованным, у кого подтвердился факт заражения клеща энцефалитом, проводили медикаментозную терапию таблетками йодантипирина. Ни у кого из застрахованных проблем с этим препаратом не было. И наш доктор объяснял, что по эффективности этот препарат не уступает иммуноглобулину.

По мнению специалистов, клещевой энцефалит встречается примерно у одного двух процентов членистоногих, а вот болезнь лайма встречается в 20 или 30 раз чаще. Поэтому, в любом случае нужно обязательно сдавать клеща на анализ, обращаться к врачу, чтобы он мог поставить точный диагноз и назначить лечение.

КОНКРЕТНО

Что делать, если вас укусил клещ?

1. Обратиться в травмпункт, чтобы удалить клеща. Не рекомендуется это делать самостоятельно.

2. Сдать клеща в Центр гигиены и эпидемиологии, там узнают, является ли он переносчиком заболеваний. На исследование уходит не больше суток. Если есть страховка, то она покроет расходы на анализы. Если нет страховки, полное исследование обойдется в 2 000 рублей.

3. Если клещ окажется энцефалитным, то нужно ввести иммуноглобулин (или другой препарат). Это делают также в травмпунктах. Детям до 7 лет, а также тем, кому нельзя ставить прививку по показаниям, препараты вводят бесплатно не позднее чем через 4 дня после укуса. Застрахованным расходы покроет страховка, но также можно обратиться платно.

4. Если клеща нельзя исследовать (его выбросили, сожгли т.д.), то нужно обратиться в поликлинику по месту прописки. Там назначат антибиотик в как можно ранние сроки – 24-72 часа. Пациент должен будет следить за своим здоровьем и в случае ухудшения немедленно обратиться к врачу.

5. Если вам отказываются оказывать помощь, то нужно обратиться в Роспотребнадзор по тел. 226-89-50.

Куда сдать клеща на анализ

Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае по адресам:

ул. Сопочная, 38

понедельник – пятница, с 08:00 - 18:00,

воскресенье, суббота, с 08:00 - 16:00

ул. Ленина, 168

понедельник – пятница, с 08:30 - 17:00

воскресенье, суббота, с 10:00 - 14:00

ул. 26 Бакинских комиссаров, 29

понедельник – четверг, с 08:30 - 16:00

пятница, с 08:30 - 15:00

воскресенье, суббота, с 10:00 - 14:00

Травмпункты в Красноярске

Травмпункт Советского района,

Джамбульская, 19, 1 этаж

+7 (391) 224-29-92

Травмпункт №1 Октябрьского района

Баумана, 20Б, 1 этаж

+7 (391) 243-16-89

Травмпункт правобережья

Газеты Красноярский Рабочий проспект, 48в

+7 (391) 262-02-55

Травмпункт №2 Центрального и Железнодорожного районов

Ленина, 150 к1

+7 (391) 221-03-62