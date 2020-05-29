Продление режима самоизоляции в Красноярске с 29 мая 2020 года: что изменится и до какого числа будет действовать

Режим самоизоляции в Красноярске продлевается еще на две недели – до 14 июня. Соответствующий указ подписал губернатора края Александр Усс.

- Для этого есть достаточно серьезное основание. Сегодня в крае и, прежде всего, в Красноярске ежедневно фиксируется от 100 до 150 случаев заболевания. Это очень много. Я напомню вам, что именно такие цифры в апреле у нас получались за неделю. Теперь это один день. Поэтому и система наших медицинских учреждений работает на пределе, и наполняемость коечного фонда практически критична. В Красноярске это порядка 90%, хотя в целом по краю – 63%, - прокомментировал свое решение глава региона.

Напоминаем, что во время режима самоизоляции горожане могут беспрепятственно покидать свои квартиры, чтобы сходить в магазин или в аптеку, погулять с питомцем на расстояние не более 100 метров от дома, выносить мусор.

Разрешается навещать пожилых родителей или родственников, находящихся в больнице (кроме тех, кто находится в инфекционных госпиталях). Можно ездить на дачу – беспрепятственно. Но перед этим нужно запастись объяснительной запиской: куда и зачем гражданин направляется.

Также разрешено заниматься спортом на свежем воздухе (набережные, скверы, парки), например, бегать или делать гимнастику. Мамам разрешили гулять с маленькими детьми, но они должны быть в закрытой коляске. Открылись парикмахерские и салоны красоты.

Напомним, что в городе действует строгий масочный режим и требование соблюдать социальную дистанцию. Многие крупные продуктовые магазины отказались от обслуживания покупателей без масок, при этом получить маску и дезинфицирующее средство можно на входе.