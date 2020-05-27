Пандемия повлияла даже на отключения холодной воды. Какими они будут в этом сезоне?

Утвержденный график сопровождался приятным для горожан комментарием генерального директора компании «КрасКом» Олега Гончерова о сокращении времени летних отключений холодной воды с одних суток до нескольких часов:

— По графику каждый водозабор должны останавливать на двое суток, однако мы рассчитываем по возможности останавливать максимум на сутки, а в идеале – на несколько часов. Потому что основные работы, которые по регламенту требуют отключения электрооборудования на продолжительное время, были выполнены на водозаборных сооружениях в прошлом году.

Также был составлен график летних ремонтов. Но в эти планы вмешалась пандемия коронавируса. Что она изменила, а что останется прежним и как это повлияет на жизнь Красноярска и красноярцев?

Отключения холодной воды будут точечными

Во время режима самоизоляции работа КрасКома сильно осложнилась: было принято множество защитных мер, в частности, перед выходом в рейс дезинфицируется вся техника. Но снабжение миллионного города питьевой водой было и осталось бесперебойным.

Самое важное для компании и для горожан изменение в работе заключается в том, что впервые отменена остановка водозаборов и отключения будут точечными, индивидуально по каждому району города, чтобы обеспечить холодной водой все инфекционные отделения больниц, где проходят лечение зараженные коронавирусом. В этом году останутся только локальные отключения для ремонтов на сетях водоснабжения.

— По просьбе мэра Красноярска Сергея Еремина, этим летом мы не будем останавливать городские водозаборы, это значит, что отключений холодной воды целых районов города, как в прошлом году, не будет. Нам в этом очень помогли работы, которые мы выполнили за последние три года, — отмечает генеральный директор компании «КрасКом» Олег Гончеров. — Но локальные ограничения останутся, зиму в Сибири отменить нельзя, поэтому подготовка к новому отопительному сезону продолжается. Изношенные трубы водоснабжения и канализации необходимо ремонтировать, а неисправную запорную арматуру менять. Там, где для этого необходимо отключить холодную воду, будем делать это точечно — по несколько домов. Сейчас подробный график верстается, технический блок «КрасКом» ищет максимальные возможности резервирования и это непростая задача. Подчеркну, что в следующем году мы вернемся к прежней схеме работы, надо понимать, что условия в этом году форс-мажорные и решения тоже.

В этом году первым по графику должен был остановиться водозабор о. Татышева, подающий холодную воду в Советский район. Но чтобы инфекционный госпиталь Краевой клинической больницы продолжал стабильно работать, «КрасКом» перенес часть ремонтных работ с мая на июль-август, а на сетях сделает переключения по типу «зеленой волны» для надежного обеспечения водой главного медучреждения края.

Особая ситуация – в «Солнечном», это единственный район в Красноярске с закрытой схемой горячего водоснабжения (холодная вода нагревается в каждом доме в теплообменниках). Оборудование котельной «РТК-Генерация», которая подает тепло в «Солнечный», и тепловые сети Краскома будут готовить к зиме одновременно с 27 июля по 4 августа. В это время у жителей в квартирах будет только холодная вода.

—Гидравлические испытания тепловых сетей сопровождаются отключением горячей воды, но они необходимы. Это 100%-ная гарантия того, что мы выявим слабый участок теплотрассы на любой глубине и заменим его летом, а не узнаем о дефекте зимой, - поясняет генеральный директор компании «КрасКом» Олег Гончеров.

Ремонты останутся прежними

Прошедший отопительный сезон стал одним из самых коротких за последние 10 лет, он длился всего 240 дней. Малые котельные КрасКома, работающие только в отопительный сезон, остановлены для подготовки к зиме.

На всех котельных заменят фильтр сетевой воды, почистят газоходы и системы шлакозолоудаления, выполнят ревизию и устранят выявленные дефекты оборудования.

— Зима и подготовке к зиме — два времени года в производственном календаре сотрудников «КрасКома», — отмечает генеральный директор предприятия Олег Гончеров. — За короткое сибирское лето предстоит отремонтировать малые котельные в старой Покровке и в поселке Лалетино, провести гидравлические испытания трубопроводов в «Солнечном» и заменить слабые звенья тепловых сетей в Советском, Центральном и Ленинском районах.

С 18 мая начался ремонт внутриквартальных теплотрасс на улицах Белинского, 3-а и 6-ая Полярная. Затем подрядчики приступят к замене трубопроводов на улицах:

пр. Металлургов,1-л;

пр. Ульяновский, 2-б, в;

ул. Воронова, 49;

ул. Инструментальная, 12;

ул. Марковского, 78;

ул. Перенсона, 38.

За лето в Красноярске заменят около 2000 погонных метров аварийных участков тепловых сетей.

В рамках инвестиционной программы в 2020 году начнется реконструкция первой очереди механической очистки на Левобережных очистных сооружениях, к микрорайону «Тихие Зори» будет построен кольцевой водопровод, а также выполнен капитальный ремонт магистральных сетей водоотведения на ул. 60 лет Октября и канализационно-насосной станции поселка Нова Лэнд.

Будут ремонтировать и сети холодного водоснабжения. Первым объектом станет стальной водовод диаметром 500 мм на ул. Семафорной от перекрестка с ул. Гладкова до ул. Матросова. Как показала инженерная диагностика, трубопровод на этом участке имеет высокую степень внутренней и внешней коррозии. А это угроза стабильному водоснабжению района Предмостной площади и утечки, - откладывать ремонт уже нельзя.

— Тотальная ликвидация утечек – приоритет ремонтных кампаний «КрасКома», — отмечает генеральный директор предприятия Олег Гончеров. — Мы разработали стратегию сокращения неучтенных расходов воды. Сначала проанализировали, сколько нештатных ситуаций в год возникает на том или ином участке. Объединили полученные данные с результатами диагностического обследования сетей. И, соответственно, те, что являются самыми ненадежными, первыми попадают в программу перекладки. Таким образом, экономим и время, и ресурсы.

В этом году капитально отремонтируют сети водопровода, канализации и теплоснабжения по 20 адресам: ул. Маерчака, 101; ул. Семафорная, 67-21; ул. Кутузова, 4; ул. Парашютная, 14; ул. Щорса, 11, 27, 31а; ул. Даурская, 16; Матросова-Семафорная; ул. 60 лет Октября, 90; ул. Металлургов, 1л; ул. Инструментальная, 12; ул. Марковского, 76; ул. Перенсона, 38; ул. Воронова, 39; ул. Ульяновский, 3б; ул. Белинского; 3а, ул. Полярная, 2.

Общий объем инвестиций на ремонт и модернизацию коммунальных объектов запланирован в размере 811 миллионов рублей.

Еще одна работа останется в этом году без изменений: благоустройство улиц, где минувшей зимой прошли ремонтные работы. Особенность этого года - теплая весна, которая позволила начать восстановление асфальтового покрытия раньше обычного.

- Перед подрядчиком и нашим участком по благоустройству поставлена задача закрыть за лето порядка тысячи ордеров-разрешений на проведение земляных работ, — отмечает генеральный директор предприятия Олег Гончеров. — Там, где работал «КрасКом», должен быть порядок.

Отключения холодной воды в мае

Первые локальные отключения пройдут в Советском районе Жителям этих домов рекомендуется набрать необходимый запас питьевой воды:

1. с 23.00 часов 29 мая до 23.00 часов 30 мая

- Ул. Ястынская, 1, 1г, 2, 2а, 2г, 2д, 2ж, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 6а, 6г, 7, 8, 9, 9а, 9д, 10,10а, 11,11а, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19, 19а, 19д, 21, 22, 23, 24, 29, 31, 33а, 33, 37, 45, 47г, 47/21, 54\1;

- Ул. Мате Залке, 7, 9, 11, 11а, 13, 14\5а, 15, 17, 19, 21, 29, 33, 33а, 31, 37, 39, 41;

- Ул. Воронова, 12а, 12б, 12к,12в, 12г, 12д, 14, 14/5а, 14г\1, 14\2, 14\3, 14\4, 14\5, 14\6, 14б, 14в, 14г, 14и, 16, 16б, 16в, 16г, 16ж, 18, 18в, 18д, 20, 24, 16д,18б,18а,18г, 26;

- Ул. Рокоссовского, 18, 20, 20А, 20г, 20д, 20\2, 22, 22Д, 24, 24а, 24б, 26 26,26д,26ж,26/1,26/2;

- Пр. Комсомольский, 2а;

- Ул. Кразовская, 6,10,12, 8, 12а, 10г;

- Ул. Космонавтов, 25, 27;

- Ул. Гайдашовка, 1д, 2а, 4, 3, 3г, 3/1, 3(стр. 9), 8, 8ж, 18;

- Ул. Башиловская, 1д, 1а, 2, 3, 3/3, 5а, 5а/стр.1, 11;

- Ул. Технологическая 8, 3, 5, 13, 15, 16;

- Ул. Кардачинская, 24;

- Ул. Пограничников,105, 105стр.1, 105а, 101а, 101, 83, 67, 53/1, 57а, 55, 53, 93а, 93, 91, 59/2, 69, 61/1, 61, 51, 51а, 43, 37, 35, 33, 31, 31/1, 31г, 21, 19а, 15а, 7д, 2, 40, 42, 44, 44и, 44д, 44/2;

2. 30 мая с 08.00 часов до 20.00 часов

- Ул. 3-го Августа, 2, 2/1, 20а, 20д, 22, 24, 26;

- Ул. 1-ая Смоленская 2, 4, 6, 8, 10, 16 плюс частный сектор;

- Ул. 2-ая смоленская 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12 13;

- Ул. 3-ая Смоленская 1, 3, 5, 7, 9, 11.

В микрорайонах Взлётка и Северный возможно пониженное давление на верхних этажах высоток, не оборудованных подкачивающими насосами.

ВАЖНО!

Информацию о предстоящих локальных отключениях красноярцы могут узнавать на сайте «КрасКома» в разделе «График отключений».