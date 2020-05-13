Парки и кладбища открыли в Красноярске

13 Май 2020 2020-05-13T09:18:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Хорошая новость для многих горожан: 13 мая в Красноярске открыли несколько парков. Один из них - на острове Татышев. Теперь там снова останавливаются автобусы, открыта парковка, сообщают жители района.

Напомним, Татышев-парк закрыли для посещения больше месяца назад. С начала апреля даже убрали автобусную остановку, а сам остров патрулировали полицейские. Останавливали и проверяли потенциальных нарушителей режима самоизоляции, введенного в городе и крае.

Было объявлено, ограничения действуют до 12 мая (включительно). И продлевать их не стали, хотя выходить на улицу без крайней необходимости у нас запрещено до 31 мая.

ЧТО МОЖНО НА ТАТЫШЕВЕ?

Заниматься спортом одному или с семьей. Но с соблюдением социальной дистанции от других посетителей парка (от полутора метров и более).

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ НА ТАТЫШЕВЕ?

Взять напрокат велосипед или подкрепиться в общепите. Пункты проката и кафе по-прежнему закрыты.

Помимо Татышева, открыты парковки у площади Мира и парка Покровский.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Кладбища в черте Красноярска тоже стали доступны для посещения. Можно прийти туда и навестить своих усопших. Ранее погосты были открыты только для проведения захоронений.

ИСТОЧНИК KP.RU