2020-05-30T14:15:48+03:00
Общество

Экстренное предупреждение из-за грозы, града и сильного ветра объявлено в Красноярском крае

Будьте осторожны!
Ася ЖУКОВА
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Экстренное предупреждение из-за грозы, града и сильного ветра объявлено в Красноярском крае.Экстренное предупреждение из-за грозы, града и сильного ветра объявлено в Красноярском крае.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Жителей Красноярска и края предупредили о надвигающемся шторме. По информации МЧС, 31 мая – 1 июня стихия может снова разбушеваться.

Как передает Среднесибирское УГМС, в эти дни в центральных и южных районах Красноярского края возможны сильные дожди, грозы, град. Ветер усилится до 17-22 метров в секунду. А ночью 1 июня в горах южных районов – ливни. Берегите себя!

Напомним, на этой неделе после аномальной жары в край нагрянула непогода. Мощный ливень, стеной обрушившийся на Красноярск 26 мая, привел к настоящему потопу. Многие улицы превратились в реки, в «Белых росах» даже плавали на лодке. Затопило дворы, машины, квартиры. За одну ночь коммунальщикам пришлось откачать столько воды, что хватило бы на два олимпийских бассейна.

Град 29.05.2020 в ЖД районе Красноярска.Ася ЖУКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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