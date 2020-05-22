Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 23 мая 2020 года: вахтовики, новый фейк, заразившийся персонал роддома, дата начала ЕГЭ

По данным оперативного штаба Красноярском крае зарегистрировано всего 2971 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки – плюс 150 человек, из которых жителей Красноярска – 29. Выздоровевших с начала эпидемии – 659 человек, умерших 25 человек. За минувшие сутки скончались 2 женщины и 1 мужчина, все – в инфекционных госпиталях краевого центра, возрастные. Подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких 15 пациентов (подробнее).

Минздрав опроверг слухи

Министерство здравоохранение Красноярского края опровергло слухи об обсерваторе, который якобы обустроен в психоневрологическом диспансере в Лесосибирске. Эта информация появилась на днях в социальных сетях и вызвала переполох среди жителей города. В ответ на это и был опубликован официальный комментарий: в Лесосибирской межрайонной больнице развернут госпиталь на 70 коек для лечения больных с COVID-2019 средней и тяжелой степени тяжести (подробнее).

Минобразования России назвал дату ЕГЭ

Когда начнутся ЕГЭ в Красноярске и крае – этот вопрос не дает покоя ни школьникам, ни их родителям, ни самим педагогам. В условиях самоизоляции нарушены все привычные графики и традиции, все пошло наперекосяк. Образовательный процесс приходится проводить в экстремальных условиях. И если к обычным урокам в режиме онлайн ученики и учителя уже приспособились, то выпускные экзамены – вопрос по-прежнему открытый (подробнее).

Почему вахтовики не подозревали о заражении

Из почти 1200 заразившихся вахтовиков 700 даже не подозревали об этом, пока не прошли тестирование и не узнали результаты. Об этом рассказал главный врач Красноярской краевой больницы Егор Корчагин. И сразу вопросы: почему так много инфицированных? Почему рабочие не догадывались о своем состоянии? Почему медикам не удалось взять ситуацию под контроль, когда счет заразившихся шел на единицы? (подробнее).

В роддоме № 5 положительные тесты у сотрудников

В Красноярске коронавирус подтвердился у шести сотрудников родильного дома № 5 на проспекте Свободном. Информацию в самом медицинском учреждении подтвердили, однако уточнили: в должностные обязанности этих сотрудников не входит контактировать с пациентками-роженицами и новорожденными малышами. Это лаборанты и работники административного корпуса, они работают в отдельных помещениях (подробнее).

ГЭС оснащает больницу

Руководство Богучанской ГЭС выделило 3 миллиона 185 тысяч рублей для Кежемской районной больницы. На эти деньги будут приобретены аппарат искусственной вентиляции легких и пять кардиомониторов, а также расходные материалы для них. Оборудование поступит в медицинское учреждение в ближайшее время (подробнее).