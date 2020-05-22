В Красноярске коронавирус подтвердился у шести сотрудников роддома

22 Май 2020 2020-05-22T16:52:35+03:00

Все они не контактировали с роженицами и детьми

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В Красноярске коронавирус подтвердился у шести сотрудников родильного дома № 5 на проспекте Свободном. Информацию в самом медицинском учреждении подтвердили, однако уточнили: в должностные обязанности этих сотрудников не входит контактировать с пациентками-роженицами и новорожденными малышами. Это лаборанты и работники административного корпуса, они работают в отдельных помещениях.

Как только стало известно о диагнозе, всех заразившихся изолировали, а на месте провели все противоэпидемические мероприятия. Поэтому никакой опасности для остальных сотрудников нет. А те, кто работал с заразившимися, прошли тест, причем трижды. К работе допустят только тех, у кого результаты будут отрицательными и они пройдут положенный 14-дневный карантин.

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Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 103,4. Темп прироста за сутки – 5,3 % (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU