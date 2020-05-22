2020-05-22T16:52:35+03:00
Коронавирус Covid-19

В Красноярске коронавирус подтвердился у шести сотрудников роддома

Все они не контактировали с роженицами и детьми
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске коронавирус подтвердился у шести сотрудников роддомаВ Красноярске коронавирус подтвердился у шести сотрудников роддомаФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярске коронавирус подтвердился у шести сотрудников родильного дома № 5 на проспекте Свободном. Информацию в самом медицинском учреждении подтвердили, однако уточнили: в должностные обязанности этих сотрудников не входит контактировать с пациентками-роженицами и новорожденными малышами. Это лаборанты и работники административного корпуса, они работают в отдельных помещениях.

Как только стало известно о диагнозе, всех заразившихся изолировали, а на месте провели все противоэпидемические мероприятия. Поэтому никакой опасности для остальных сотрудников нет. А те, кто работал с заразившимися, прошли тест, причем трижды. К работе допустят только тех, у кого результаты будут отрицательными и они пройдут положенный 14-дневный карантин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 22 мая 2020 года: почти 3 тысячи человек, умерших уже 25.

По данным оперативного штаба на 14 часов сегодня, 22 мая, в Красноярском крае зарегистрировано всего 2971 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки – плюс 150 человек, из которых жителей Красноярска – 29.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 103,4. Темп прироста за сутки – 5,3 % (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Как заработать деньги»: жительница Хакасии ввела в поисковике запрос и лишилась двух миллионов рублей
В Красноярске коронавирус подтвердился у шести сотрудников роддома
Увела квартиру: в Красноярске бездомный пожаловался на обманувшую его гражданку
В Хакасии устроенный фермером поджог заметили с космоса
В Красноярске у здания краевого суда задержали подозреваемого мошенника федерального масштаба
В Красноярске задержали депутата городского Совета
Всеволод Демченко: «Мы выполним все задачи по поддержанию навигационного уровня!»
В Красноярске рядом с новостройками заполыхал деревянный дом
Более 90% заявок на ипотеку Райффайзенбанк принимает онлайн
Райффайзенбанк завершил интеграцию с «Цифровым профилем»
«Впереди фольц, сопровождают»: перед гибелью жительница Богучан записывала видео, как обойти посты ДПС
В Красноярске сносят металлические гаражи
Когда в Красноярске начнут обрабатывать территорию от клещей
Красноярский минздрав опроверг слухи об обсерваторе в психоневрологическом диспансере Лесосибирска
В горсовете Красноярска прошли обыски по делу о коррупции
Один умер. Почти 1200 вахтовиков в Северо-Енисейском районе заражены COVID-19
Мужчина четыре года насиловал маленькую девочку, пока жена была в ночной смене
В элитном отеле Красноярска подтвердили: у снявшего номер пилота обнаружили коронавирус
На красноярских Столбах наблюдается аномальное нашествие клещей
Месяц на передовой. Третья смена медиков БСМП вышла на борьбу с COVID
Уже у 15 пациентов красноярского онкодиспансера выявлен коронавирус