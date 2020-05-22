Красноярский минздрав опроверг слухи об обсерваторе в психоневрологическом диспансере Лесосибирска

22 Май 2020 2020-05-22T04:40:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Министерство здравоохранение Красноярского края опровергло слухи об обсерваторе, который якобы обустроен в психоневрологическом диспансере в Лесосибирске. Эта информация появилась на днях в социальных сетях и вызвала переполох среди жителей города.

В ответ на это и был опубликован официальный комментарий. В минздраве уточнили, что в Лесосибирской межрайонной больнице развернут госпиталь на 70 коек для лечения больных с COVID-2019 средней и тяжелой степени тяжести. Там соблюдены все меры противоэпидемической безопасности по работе с инфекцией второй группы патогенности. Находится 40 пациентов с подтвержденным диагнозом.

Однако обсервации при больнице для тех, кто выехал с Олимпиадинского горно-обогатительного комбината, нет. Есть обсерватор для тех вактовиков, которые только направляются на работу и должны предварительно пройти 14-дневный карантин. И он находится у подрядной транспортной компании.

Также в минздраве напомнили об ответственности за распространение недостоверных новостей: штраф в размере от 300 000 до 700 000 рублей либо ограничение свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU