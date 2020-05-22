ЕГЭ в Красноярске 2020: стала известна предварительная дата начала экзаменов

Когда начнутся ЕГЭ в Красноярске и крае – этот вопрос не дает покоя ни школьникам, ни их родителям, ни самим педагогам. В условиях самоизоляции нарушены все привычные графики и традиции, все пошло наперекосяк. Образовательный процесс приходится проводить в экстремальных условиях. И если к обычным урокам в режиме онлайн ученики и учителя уже приспособились, то выпускные экзамены – вопрос по-прежнему открытый.

Главное, что всех интересует: когда? Даты начала Единого государственного экзамена уже не раз переносились по объективным причинам. Накануне Министерство образования РФ опубликовала проект нового расписания основного периода ЕГЭ 2020 года:

- 29 июня – география, литература и информатика

- 2 и 3 июля – русский язык

- 6 июля – профильная математика

- 9 июля – история и физика

- 13 июля – обществознание и химия

- 16 июля – биология и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам

- 18 и 20 июля – устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

Все участники ЕГЭ-2020, как зарегистрированные на досрочный период экзаменов, так и на основной, смогут сдать ЕГЭ в указанные даты.

Обратите внимание, что ЕГЭ в 2020 году должны будут сдавать только те участники, которые собираются поступать в вузы. Чтобы получить аттестат о среднем общем образовании сдавать ЕГЭ в этом году не нужно, аттестаты будут выданы на основании итоговых годовых оценок.

Что касается мер безопасности во время сдачи экзаменов, они будут усилены. Во всех пунктах проведения ЕГЭ усилят санитарный контроль, проведут дезинфекцию аудиторий. У участников экзаменов проверят при входе температуру и дадут обработать руки антисептиками. Рассаживать будут с учетом дистанции 1,5 метра друг от друга.

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