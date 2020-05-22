Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 22 мая 2020 года: почти 3 тысячи человек, умерших уже 25

По данным оперативного штаба на 14 часов сегодня, 22 мая, в Красноярском крае зарегистрировано всего 2971 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки – плюс 150 человек, из которых жителей Красноярска – 29.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 103,4. Темп прироста за сутки – 5,3 %.

Данные по выздоровевшим: всего с начала эпидемии – 659 человек. К сожалению, количество умерших пациентов с коронавирусом составило уже 25 человек. За минувшие сутки скончались 2 женщины и 1 мужчина, все – в инфекционных госпиталях краевого центра, возрастные. Подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких 15 пациентов.

География распространения коронавируса – 45 территорий края. На первом месте стоит Красноярск – 1229 человек, затем Северо-Енисейский район – 1191 человек.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 1029 человек, в том числе за последние сутки взято 52. Снято с медицинского наблюдения 18 130 человек за истечением срока наблюдения, за сутки – 62.

Проведено тестов на коронавирус всего 152 196, из них за последние сутки – 6 268.

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8 800 100 56 53.

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