Богучанская ГЭС выделила деньги на покупку аппаратов ИВЛ и кардиомониторов для районной больницы

22 Май 2020 2020-05-22T18:21:15+03:00

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Руководство Богучанской ГЭС выделило 3 миллиона 185 тысяч рублей для Кежемской районной больницы. На эти деньги будут приобретены аппарат искусственной вентиляции легких и пять кардиомониторов, а также расходные материалы для них. Оборудование поступит в медицинское учреждение в ближайшее время.

- Сегодня помощь Богучанской ГЭС для нас имеет большое значение и мы благодарны руководству станции и ее инвесторам за это решение. В Кежемской больнице работает отделение анестезиологии и реанимации на 6 коек, где лечатся тяжелые больные – с острым инфарктом миокарда, инсультами, нарушениями ритма сердца, сердечной недостаточностью. Новые ИВЛ позволят дооснастить реанимационное отделение еще на 6 коек, - рассказал главный врач больницы Евгений Захаров.

Добавим, что первая больница в поселке строителей ГЭС открылась в 1979 году. А в 1985 году для больницы построили новое здание в городе Кодинске. В конце 1980-х больнице был присвоен статус районной и название Кежемская РБ. В период достройки ГЭС возведено новое здание и стационар на 72 койки. Сейчас больница включает в себя 22 объекта здравоохранения, пять из которых расположены в городе Кодинске.

ИСТОЧНИК KP.RU