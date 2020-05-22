Из почти 1200 заразившихся в Северо-Енисейском районе 700 даже не подозревали об этом

Из почти 1200 вахтовиков (точная цифра на утро 22 мая – 1191 человек) 700 даже не подозревали об этом, пока не прошли тестирование и не узнали результаты. Об этом рассказал главный врач Красноярской краевой больницы Егор Корчагин. И сразу вопросы: почему так много инфицированных? Почему рабочие не догадывались о своем состоянии? Почему медикам не удалось взять ситуацию под контроль, когда счет заразившихся шел на единицы?

- О ситуации на Олимпиадинском горно-обогательном комбинате мы узнали 8 мая. Сначала помощь пациентам оказывали медицинские работники самого предприятия, часть из которых впоследствии заболели. А первый наш десант начал работу там 9 мая, это 2 врача и 5 медсестер, - рассказывает Егор Корчагин. – По его словам, сначала для тех рабочих, кто находился под подозрением на коронавирус, переоборудовали помещение клуба и спортзала. Обследовали всех, кто находится на предприятии. И уже после первых партий тестов стало понятно, что вспышка серьезная, нужно вызывать усиленное подкрепление врачей из краевого центра.

Вахтовики, которые работают на предприятии, перед устройством на работу проходят отбор по медицинским показателям, затем регулярные медицинские осмотры, ведь трудиться им приходится в северных условиях. И когда произошло заражение коронавирусом, у мужчин (а там работают в основном мужчины) сработал иммунитет. Этим можно объяснить, что больше половины рабочих даже не подозревали о своем состоянии и продолжали выходить на смены – до тех пор, пока не получили положительные тесты и не были помещены на карантин.

Сейчас на месте работают более сотни медиков. Санитарной авиацией уже вывезли из поселка Еруда 130 человек в состоянии средней тяжести. 5 человек сейчас находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. У одного из рабочих пневмония развивалась очень стремительно, за 3 дня, он также находится в краевом центре. К сожалению, один рабочий скончался. 3 пациента из числа тяжелых уже пошли на поправку.

Большую помощь оказываем Министерство обороны – на месте развернут мобильный госпиталь, а специалисты проводят дезинфекцию жилых и рабочих помещений.

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Ситуация в поселке Еруда в Северо-Енисейском районе Красноярского края требует активных действий: по последним данным количество зараженных коронавирусом вахтовиков перевалило за 300. Эпидемиологи и медики работают там круглосуточно, без выходных и перерыва. Вертолетами туда везут медицинское оборудование и все новые бригады врачей. Добровольцы в белых халатах, точнее в белых скафандрах, включаются в процесс буквально с борта вертолета (подробнее).

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