«Как маяк спасала заблудившихся»: в Приисковом неизвестные спилили на металл телевышку

- У нас беда! – в редакцию «Комсомольской правды – Красноярск» обратились жители поселка Приисковый в Хакасии. – Спилили телевышку.

Напомним, Приисковый – настоящая «мекка» для снегоходчиков всего мира, в том числе красноярцев. А в СМИ поселок прогремел, увы, из-за случившейся здесь трагедии: в конце ноября 2018-го четверо туристов, несмотря на надвигающийся шторм, уехали кататься на снегоходах и пропали. Потом нашли брошенную технику и укрытие, в котором люди пережидали бурю. А тела погибших – только в мае.

Так вот вышка, о которой идет речь, была своеобразным маяком, спасла многих заблудившихся. Как местных, так и приезжих. Ее даже называли Эйфелевой башней Приискового.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/776569" frameborder="0"></iframe> Спилили вышку в Приисковом.

- Вышка установлена примерно в 1967-1968-м году, - рассказала «Комсомолке» жительница Приискового Алена Усоская. – Это было единственное в то время телевидение – на весь Приисковый и Главстан. Рядом была специальная будка, в которой находилось все необходимое оборудование.

И одновременно вышка являлась ориентиром. Стояла на высокой горе. Ее было видно со всех сторон. Ягодники, грибники, - все на нее ориентировались. То же самое было для гостей, снегоходчиков. Если заблудился, легко было выбраться - благодаря ей.

За многие годы вышка была выручкой для сотен людей. Фото: группа Приисковый.

Но недавно все заметили, вышки нет. Сначала думали, неужели упала? Хотя столько лет стояла, пережила все ветра. Была еще крепкой – ничего не погнуто. А потом один из жителей пошел узнать, в чем дело? Там явно видно, подпилили специально, чтобы при сильном ветре ее покачало и сломало.

Видимо, людьми двигала выгода. Думали, она старая, никому не нужна. А, по сути, были планы скинуться гостям и местным и сделать из нее маяк, поставить туда повторитель для рации. Или – как вариант – превратить в ветряк. Это не особенно дорого, а могло спасти как местную достопримечательность, так и людей, которые будут кататься рядом. Вышка помогала всем столько лет. Непонятна мотивация человека, который такое сотворил. И очень хочется добиться, чтобы ее вернули назад. Как сломал, так пусть и монтирует обратно. Хотим, чтобы с этим разобрались.

Люди надеются, на их беду не закроют глаза. Виновных должны найти и наказать.

КОНКРЕТНО

Вот, что еще пишут живущие здесь (и знакомые с ситуацией) люди:

- Столько лет стояла. В тяжелые 90-е годы никто не стал трогать, а тут… Необходимо найти виновного и наказать: штраф+установка обратно нашей вышки.

- Все знают, кто это сделал. Владелец одной из гостиниц. Надо наказать, чтобы неповадно было.

- Предпринимателей, которые срезали ее на металл, заставить вернуть все обратно!

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